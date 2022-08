Euro (H) : Cordinier quitte le groupe

ℹ️ Communiqué officiel : Isaïa Cordinier#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 29, 2022

La liste définitive doit être rendue mercredi au plus tard

Le groupe de l'équipe de France de basket masculin a perdu un élément. En effet, à quelques jours du début de l'édition 2022 de l'Eurobasket, les Bleus se séparent d'Isaïa Cordinier, aujourd'hui âgé de 25 ans.Une décision annoncée pas plus tard que ce lundi, via un communiqué publié sur le compte Twitter officiel des Bleus. L'arrière, qui mesure 1,96 mètres et qui porte actuellement les couleurs de la formation italienne de la Virtus Bologne, avec qui il a soulevé l'Eurocoupe cette saison, connaît une nouvelle situation de ce genre, après celle vécue à l'occasion de l'édition 2020 des Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon, qui s'est déroulée l'été dernier. A cette occasion, le principal intéressé avait alors été le tout dernier joueur à quitter le groupe des Bleus et s'était retrouvé suppléant pour cet événement.Cordinier a pris part aux six rencontres disputées par l'équipe de France durant cet été, à savoir les quatre rencontres de préparation mais également les deux matchs comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2023. Dans ce communiqué officialisant son départ, Vincent Collet a réagi. Le sélectionneur de l'équipe de France a déclaré : «Il a fait preuve d’un engagement sans faille en travaillant énormément avec nous, dans un état d’esprit irréprochable. Nous avons dû faire un choix délicat et difficile essentiellement dicté par la complémentarité. » A noter que la sélection définitive des douze heureux élus n'est pas encore définitivement arrêtée, mais la France devra la remettre au plus tard mercredi. C'est dans seulement trois jours désormais que l'équipe de France fera alors son entrée en lice dans cet Eurobasket masculin, avec une première rencontre prévue contre l'Allemagne.