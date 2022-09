Euro 2025 (H) : La Pologne devient le quatrième co-hôte

Les pays-hôtes qualifiés d'office

L’Indonésie, le Japon et les Philippines accueilleront la Coupe du Monde 2023 de basket, Paris accueillera les Jeux Olympiques en 2024, et on connait désormais les quatre pays qui accueilleront le prochain Euro, en 2025. Depuis l’édition 2015,« Nous avons introduit le modèle à hôtes multiples pour l’Euro 2015 et il s'est avéré un succès retentissant à chaque édition depuis lors, culminant avec l'édition 2022 qui se terminera ici à Berlin Il y avait déjà trois hôtes exceptionnels en place pour le tournoi de 2025 et le conseil d'administration est d'avis que la candidature polonaise constituait le dernier complément idéal à cette équipe gagnante », a déclaré Turgay Demirel, le président de la FIBA Europe.En mars, la Lettonie s’était vu attribuer l’organisation de la phase finale, et les trois autres pays recevront donc une phase de groupes. L’Ukraine était également candidate, mais en raison de l’invasion de la Russie, son dossier n’a pas pu être accepté, et c’est donc la Pologne qui recevra le gratin du basket européen dans trois ans. Cela avait déjà été le cas en 1963 (victoire de l’URSS) et en 2009 (victoire de l’Espagne), à l’époque où un seul pays organisait la compétition., après avoir notamment éliminé le tenant du titre, la Slovénie, en quarts de finale, avant de se faire écraser par la France en demies. En cas de victoire, les Polonais décrocheraient leur cinquième médaille à l'Euro, la première depuis 1967. L’Euro 2025 se tiendra au mois de septembre. Les quatre pays organisateurs sont d’ores et déjà qualifiés pour le tournoi, mais participent tout de même aux qualifications, qui ont commencé en novembre dernier pour les plus petits pays du basket européen (dont Chypre). L'équipe de France entrera quant à elle en lice avec tous les cadors, en novembre 2023.