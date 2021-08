Quelques jours après les Jeux de Tokyo, les Bleues 🇫🇷 vont être fixées sur leurs adversaires pour les qualifs à l'Euro 2023 🏆

Terminer premier pour la confiance

Cette fois, ça y est, les Bleues savent à quelle sauce elles seront mangées pour avoir la chance de participer aux Championnats d'Europe 2023 organisés en Slovénie et en Israël. Ou plutôt, au regard du pedigree de cette équipe de France, elles savent par quoi il faudra passer pour obtenir le précieux sésame. Ce vendredi midi, la Fédération Internationale de Basket (FIBA) a procédé au tirage au sort des groupes de qualifications pour l'EuroBasket féminin programmé dans deux ans. L'équipe de France était bien entendu tête de série dans le chapeau A et ne pouvait donc pas rencontrer les autres grosses nations comme l'Espagne, la Belgique, la Serbie et la Turquie. Le verdict est tombé, ce sera donc l'Ukraine, la Lituanie et la Finlande au menu des Bleues. Médaillée d'argent à l'EuroBasket 2021 dans la cité ibérique et médaillée de bronze lors des derniers Jeux d'été (défaite contre le Japon en demi-finale), la formation de Valérie Garnier s'avance avec de sérieuses certitudes sur son jeu et espère bien décrocher le sacre final dans deux ans après deux compétitions frustrantes.Pour rappel, les dix vainqueurs de chaque groupe et les quatre meilleures deuxièmes se qualifieront pour l'EuroBasket féminin 2023. La Slovénie et l'Israël, hôtes de l’édition 2023, accèdent automatiquement à la phase de groupes mais participeront tout de même aux rencontres des qualifications. Si l'un ou les deux hôtes de l’Euro 2023 terminent parmi les 14 places qualificatives, alors la ou les équipes suivantes, classées deuxièmes, seront également qualifiées.Groupe A : Belgique, Bosnie-Herzégovine, Allemagne, Macédoine du NordGroupe C : Espagne, Hongrie, Roumanie, IslandeGroupe D : Turquie, Slovénie, Pologne, AlbanieGroupe E : Serbie, Croatie, BulgarieGroupe F : Russie, Monténégro, Danemark, AutricheGroupe G : Grèce, Grande-Bretagne, Portugal, EstonieGroupe H : Italie, Slovaquie, Luxembourg, SuisseGroupe I : Biélorussie, République Tchèque, Pays-Bas, IrlandeGroupe J : Suède, Lettonie, Isräel