Euro 2022 (H) : Le programme et les résultats complets

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE BASKET 2022 (H)

Du 1er au 18 septembre en Allemagne, Géorgie, Italie et République tchèque



PHASE DE GROUPES

Groupe A (à Tbilissi en Géorgie)

1- Belgique 0 point

2- Bulgarie 0

3- Espagne 0

4- Géorgie 0

5- Monténégro 0

6- Turquie 0



Jeudi 1er septembre 2022

13h30 : Espagne - Bulgarie

16h15 : Turquie - Monténégro

19h00 : Belgique - Géorgie



Samedi 3 septembre 2022

13h30 : Monténégro - Belgique

16h15 : Bulgarie - Turquie

19h00 : Géorgie - Espagne



Dimanche 4 septembre 2022

13h30 : Bulgarie - Monténégro

16h15 : Espagne - Belgique

19h00 : Turquie - Géorgie



Mardi 6 septembre 2022

13h30 : Belgique - Turquie

16h15 : Monténégro - Espagne

19h00 : Géorgie - Bulgarie



Mercredi 7 septembre 2022

13h30 : Turquie - Espagne

16h15 : Bulgarie - Belgique

19h00 : Géorgie - Monténégro



Groupe B (à Cologne en Allemagne)

1- Allemagne 0 point

2- Bosnie-Herzégovine 0

3- France 0

4- Hongrie 0

5- Lituanie 0

6- Slovénie 0



Jeudi 1er septembre 2022

14h30 : Bosnie-Herzégovine - Hongrie

17h15 : Slovénie - Lituanie

20h30 : France - Allemagne



Samedi 3 septembre 2022

14h30 : Allemagne - Bosnie-Herzégovine

17h45 : Lituanie - France

20h30 : Hongrie - Slovénie



Dimanche 4 septembre 2022

14h30 : Lituanie - Allemagne

17h45 : Slovénie - Bosnie-Herzégovine

20h30 : France - Hongrie



Mardi 6 septembre 2022

14h30 : Bosnie-Herzégovine - France

17h15 : Hongrie - Lituanie

20h30 : Allemagne - Slovénie



Mercredi 7 septembre 2022

14h30 : Lituanie - Bosnie-Herzégovine

17h15 : France - Slovénie

20h30 : Hongrie - Allemagne



Groupe C (à Milan en Italie)

1- Croatie 0 point

2- Estonie

3- Grande-Bretagne 0

4- Grèce 0

5- Italie 0

6- Ukraine 0



Vendredi 2 septembre 2022

14h15 : Ukraine - Grande-Bretagne

17h00 : Croatie - Grèce

21h00 : Italie - Estonie



Samedi 3 septembre 2022

14h15 : Grande-Bretagne - Croatie

17h00 : Estonie - Ukraine

21h00 : Grèce - Italie



Lundi 5 septembre 2022

14h15 : Croatie - Estonie

17h00 : Grande-Bretagne - Grèce

21h00 : Ukraine - Italie



Mardi 6 septembre 2022

14h15 : Estonie - Grande-Bretagne

17h00 : Grèce - Ukraine

21h00 : Italie - Croatie



Jeudi 8 septembre 2022

14h15 : Croatie - Ukraine

17h00 : Estonie - Grèce

21h00 : Grande-Bretagne - Italie



Groupe D (à Prague en République tchèque)

1- Finlande 0

2- Israël 0

3- Pays-Bas 0

4- Pologne 0

5- République tchèque 0

6- Serbie 0



Vendredi 2 septembre 2022

14h00 : Israël - Finlande

17h30 : Pologne - République tchèque

21h00 : Serbie - Pays-Bas



Samedi 3 septembre 2022

14h00 : Finlande - Pologne

17h30 : République tchèque - Serbie

21h00 : Pays-Bas - Israël



Lundi 5 septembre 2022

14h00 : Pologne - Israël

17h30 : République tchèque - Pays-Bas

21h00 : Serbie - Finlande



Mardi 6 septembre 2022

14h00 : Pays-Bas - Pologne

17h30 : Finlande - République tchèque

21h00 : Israël - Serbie



Jeudi 8 septembre 2022

14h00 : Finlande - Pays-Bas

17h30 : République tchèque - Israël

21h00 : Serbie - Pologne



PHASE FINALE

Huitièmes de finale (à Berlin, en Allemagne)

Samedi 10 septembre 2022 (horaires à définir)

B2 - A3

A1 - B4

B1 - A4

A2 - B3



Dimanche 11 septembre 2022 (horaires à définir)

C1 - D4

D2 - C3

C2 - D3

D1 - C4



Quart de finale (à Berlin, en Allemagne)

Les 13 et 14 septembre



Demi-finales (à Berlin, en Allemagne)

Le 16 septembre



Petite finale (à Berlin, en Allemagne)

Le 18 septembre (à 17h15)



Finale (à Berlin, en Allemagne)

Le 18 septembre (à 20h30)