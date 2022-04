Euro 2022 (H) : Batum forfait lui aussi

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 🚨



Nicolas Batum nous a confié qu'il ne participera pas à l'Nando De Colo, qui souhaite profiter de sa famille après n'avoir manqué qu'une seule campagne avec les Bleus depuis ses débuts (sur blessure), c'est Nicolas Batum qui annonce décliner la sélection pour le championnat d'Europe, qui se déroulera principalement en Europe du 1er au 18 septembre. Le joueur des Los Angeles Clippers, âgé de 33 ans, s'est confié à First Team, une émission spécialisée dans le NBA diffusée sur Youtube, à laquelle il collabore régulièrement. « Ça va être pareil pour moi que pour Nando. Lui et moi, on est des vieux papys, là (sourire). Entre les enchaînements de saisons, les JO l’année dernière…. Cette année j’ai galéré physiquement. Je sais qu’il y a une énorme saison qui m’attend avec les Clippers l’année prochaine. Parce qu’on va jouer pour aller au bout quoi ! Donc ça a été une réflexion, une discussion. Et puis il y a aussi les Jeux Olympiques (de Paris) à incorporer, parce que l’équipe de France va changer maintenant. Nando et moi, on n’aura peut-être plus le même rôle, il y aura des changements de rôles, des changements de position », explique Batum, qui a disputé 58 des 80 matchs des Clippers cette saison (8,4pts, 4,3rbds de moyenne en 25 minutes), la faute au covid et à diverses petites blessures. La franchise californienne est parvenue à se qualifier pour le play-in alors qu’elle a été privée de sa star Kawhi Leonard pendant toute la saison et que son autre superstar Paul George a été absent également de nombreux mois. Mais si les deux joueurs sont présents en 2022-23, les Clippers seront assurément des candidats au titre, et Batum ne veut pas laisser passer sa chance de remporter une première bague, lui qui sera en fin de contrat en juin 2023.



Batum : "Je veux profiter à fond !"