Euro 2021 (F/Quarts de finale) : L'équipe de France au rendez-vous des demi-finales

Jones n’a pas pu tout faire



🇫🇷 LES BLEUES SONT EN DEMI-FINALE DE L'EURO ! 😍

Un quart maîtrisé face à la Bosnie envoie la France dans le dernier carré. Bravo Mesdames !#FRABOS #EDFBasket pic.twitter.com/LXWZ3NZDbI

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) June 23, 2021

Maintenant, la Biélorussie pour les Bleues

BASKET / EURO 2021 (F)

Quarts de finale - Mercredi 23 juin 2021

France

Le dernier carré, les Bleues y sont bien abonnées. Sacrée en 2009, l’équipe de France féminine de basketball va disputer ce samedi sa septième demi-finale consécutive dans un Eurobasket ! Pour cela, les joueuses de Valérie Garnier ont su prendre le meilleur sur une équipe de Bosnie-Herzégovine portée par une gigantesque Jonquel Jones (29 points, 24 rebonds) mais qui a progressivement baissé de pied, tout comme son équipe. A l’image de leurs matchs depuis le début de la compétition, les Bleues ont démarré timidement et ont laissé les Bosniennes faire la course en tête pendant quasiment tout le premier quart-temps, avec un maximum de cinq points de retard. Toutefois, un tir à trois points de Sarah Michel (5 points, 6 rebonds) puis un panier au buzzer de Gabby Williams (12 points, 6 rebonds) ont permis aux Tricolores de conclure ces dix minutes avec un avantage de deux petits points.Un retournement de situation qui n’a toutefois pas changé la donne pour la Bosnie-Herzégovine. S’appuyant sur Jonquel Jones, qui a atteint le double-double avant la mi-temps et a battu le record de rebonds dans un match de championnat d’Europe, les joueuses de Balkans ont trouvé des espaces dans la défense tricolore… mais ça n’a finalement duré qu’un temps. En effet, avec un 8-0, les coéquipières de la capitaine Sandrine Gruda (15 points) ont pris la main avant de répondre au coup de collier de leurs adversaires. Le résultat a été une marge de huit longueurs à 20 minutes du terme de la rencontre. Ne voulant pas douter, les Tricolores ont appuyé fort d’entrée de troisième quart-temps avec un 7-0 et une marge de quinze points. Mais un trou d’air a permis aux Bosniennes de Matea Tavic (8 points, 5 passes) de revenir à cinq points). Une alerte qui a réveillé les Bleues. Concluant ce troisième quart-temps sur un 12-1, elles se sont envolées.Cette avance de seize points, le public d’un Rhénus acquis à la cause des coéquipières de Marine Johannès (15 points, 5 passes) et Endy Miyem (14 points) l’a vu dépasser les 20 points à un peu plus de quatre minutes du terme de la rencontre. La cause étant alors entendue, le banc tricolore a effectué une petite rotation d’effectif dans ces dernières minutes, ce qui a permis aux Bosniennes de revenir à seulement treize longueurs au coup de sifflet finale. Les Bleues s’imposent d’une marge solide (80-67) et s’assurent d’une septième demi-finale européenne consécutive, ce qui ne leur suffira pas. Pour une place en finale, les joueuses de Valérie Garnier devront en découdre avec la Biélorussie, qui a pris le meilleur sur la Suède (58-46) à Valence. Une affiche qui rappellera de très bons souvenirs aux Bleues car, avant le titre acquis en 2009, l’adversaire en demi-finales avait été… la Biélorussie !Du 17 au 27 juin à Valence (Espagne) et Strasbourg (France)Quart 1 (à Valence) -- Suède : 58-46Quart 2 (à Strasbourg) -– Bosnie-Herzégovine : 80-67Quart 3 (à Valence) : Serbie - EspagneQuart 4 (à Strasbourg) : Belgique - Russie