Euro 2021 (F/Finale) : Les Bleues manquent une nouvelle fois la dernière marche

Terrible début de deuxième mi-temps pour les bleues ! Il ne faut absolument pas lâcher. 15-2 pour la Serbie...#FRASER

Les Serbes ont joué à leur main



🏆🏆🏆🏆🏆@KSSrbije 🇷🇸 ARE CROWNED #EuroBasketWomen CHAMPIONS FOR THE 2ND TIME IN THEIR HISTORY!

Les Bleues sont encore passées à côté de leur finale

BASKET / EURO 2021 (F)

Finale - Dimanche 27 juin 2021 (à Valence)

France

Petite finale - Dimanche 27 juin 2021 (à Valence)

Les Bleues se rêvaient en alchimistes. Mais, après quatre revers lors des quatre dernières finales de l’Eurobasket féminin, les joueuses de Valérie Garnier ont une nouvelle fois échoué à transformer l’argent en or. Comme en 2015 à Budapest, la Serbie de Marina Maljkovic est venue jouer un mauvais tour à une équipe de France qui n’est jamais pleinement entrée dans sa finale. Si Valériane Vukosavljevic (15 points, 5 rebonds) et Endy Miyem (2 points) ont su maintenir les Bleues à flots dans les premières minutes, les Serbes ont très vite démontré une capacité à les faire déjouer avec une défense très agressive à chaque instant. A cela s’est ajouté un manque cruel de précision dans les transmissions avec pas moins de 19 balles perdues. Autant de munitions offertes aux Serbes qui s’en sont délectées pour prendre cinq points d’avance en toute fin de premier quart-temps. Mais c’est devenu encore plus flagrant dans un deuxième quart-temps qui sera tout bonnement à oublier pour les Tricolores.Si, après avoir été menées de sept points à la suite de deux tirs réussis par Yvonne Anderson (18 points) et Angela Drugalic (2 points), les Tricolores ont su réagir par l’intermédiaire de Gabby Williams (5 points), Sarah Michel (6 points) puis Marine Johannès (13 points), elles sont très vite retombées dans leur travers. Trop de tirs manqués avec 31% d’efficacité à deux points et 38% à trois points ont rendu le ballon à la Serbie qui a alors placé un terrible coup d’accélérateur avec un 13-0 en un peu moins de cinq minutes qui a mis la tête des Bleues dans le sac. Seul un sursaut d’orgueil avec deux tirs à trois points réussis consécutivement a empêché les Tricolores de sombrer et, malgré le fait d’être menées de cinq points à la pause, de continuer à croire à ce titre qui les fuit depuis trop longtemps. Toutefois, dès le retour sur le parquet du Pabellón Municipal Fuente de San Luis, les Bleues sont repartis dans leurs travers et ont offert trop de points à des Serbes qui n’en demandaient pas tant.Profitant des trop nombreuses erreurs françaises, les Serbes se sont appuyées sur Ana Dabovic (9 points) et Sonja Vasic (12 points, 8 rebonds, 6 passes) pour reprendre leur marche en avant et compter 18 points d’avance avec un peu plus de trois minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. C’est alors que les Bleues ont tenté de se relancer. Profitant de la propension des Serbes à faire des fautes, avec un basculement dans la pénalité après seulement cinq minutes, les Tricolores ont profité de l’occasion pour petit-à-petit réduire l’écart et revenir à huit points après une faute antisportive de Maja Skoric, coupable d’un coup de coude sur Alexia Chartereau. Mais, en fin de compte, les Tricolores ne se sont pas plus rapprochées de leurs adversaires durant les dix dernières minutes de cette finale. Profitant d’une adresse supérieure notamment à longue distance (39% d’efficacité à trois points), les protégées de la francophile Marina Maljkovic ont maintenu à distance respectable des Bleues passées de l’espoir à la désillusion. Les coéquipières de Jelena Brooks (15 points, 5 rebonds) ont parfaitement géré la fin de cette finale pour s’imposer de neuf points (54-63) et remporter leur deuxième titre européen en deux finales face aux Françaises. Une cinquième défaite de suite en finale qui est un nouveau coup d’arrêt pour les Bleues, qui quittent Valence avec bien des regrets au moment de se tourner vers les Jeux Olympiques.Du 17 au 27 juin à Valence (Espagne) et Strasbourg (France): 54-63Biélorussie -: 69-77