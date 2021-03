Euro 2021 (F) : Les Bleues tête de série aux côtés de l'Espagne, de la Belgique et de la Serbie

🇫🇷 France and 🇪🇸 Spain had the right to choose a partner federation, which will play in the respective country:@FRABasketball selected @TheBelgianCats 🇧🇪@BaloncestoESP selected Slovakia 🇸🇰#EuroBasketWomenhttps://t.co/xgUh17dnI4

— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) March 3, 2021

La FFBB souhaitait accueillir un pays limitrophe

BASKET - EURO 2021 (F) / TIRAGE AU SORT

Composition des chapeaux

L’Euro 2021 de basketball féminin se précise. Co-organisée par la France et l’Espagne, la compétition est prévue du 17 au 27 juin prochain à Strasbourg et Valence, qui accueillera le 8 mars prochain le tirage au sort de la phase de groupes. A cette fin, la FIBA a divisé les seize nations qualifiées dans quatre chapeaux de quatre équipes, la France et l’Espagne prenant place dans le premier d’entre-eux aux côtés de la Serbie et de la Belgique. Pour ce tirage au sort, à l’image du dispositif mis en place lors de l’édition 2015, chaque fédération organisatrice a pu choisir une de ses homologues comme « partenaire », dont l’équipe disputera la première partie de la compétition sur son territoire. Alors que l’Espagne a décidé d’accueillir la Slovaquie, le choix de la Fédération Française de basketball s’est porté sur la Belgique. Toutefois, alors que l’Espagne a désormais la certitude de croiser le fer avec les Slovaques lors de la phase de groupes, la France n’évoluera pas aux côtés des Belges.En effet, les deux nations étant dans le même chapeau, la Belgique sera versée dans l’autre groupe basé à Strasbourg, la Serbie étant assurée de rejoindre Valence pour démarrer la compétition. « Nous avons souhaité accueillir la Belgique lors du premier tour de l’Euro 2021 à Strasbourg pour plusieurs raisons. La Belgique est une équipe en pleine progression, proposant un basket de grande qualité et nous sommes ravis d’offrir aux spectateurs des matchs de haut niveau sur notre territoire, a déclaré le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, dans un communiqué. Par ailleurs, il existe une véritable communauté basket en Belgique : de nombreux fans suivent et soutiennent leur équipe nationale pendant toutes les compétitions. Nous serons ravis de les accueillir à Strasbourg et sommes convaincus qu’ils se déplaceront si les conditions le permettent en juin prochain. » Le tirage au sort sera effectuée par les anciennes internationales Anna Montanana et Cathy Melain.Espagne, France, Serbie, BelgiqueSuède, Russie, Slovénie, ItalieBiélorussie, République tchèque, Monténégro, TurquieSlovaquie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, GrèceChaque groupe sera composé d’une équipe de chaque chapeau. Le premier de chaque groupe se qualifiera pour les quarts de finale quand les deuxièmes et troisièmes s’affronteront en barrages.