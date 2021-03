Euro 2021 (F) : La France avec la Russie, la République Tchèque et la Croatie

La Croatie n'a jamais battu la France, la Russie reste sur une humiliation contre l'Espagne, les Tchèques n'ont plus passé le 1er tour depuis trois Euros...



On connait les adversaires des Bleues !

France

Pas le pire des tirages, mais pas un cadeau pour autant pour les Bleues. Le tirage au sort de l'Eurobasket féminin 2021, qui se déroulera à Strasbourg et à Valence (Espagne),Une marche accessible mais qui pourrait très bien jouer un vilain tour aux vice-championnes d'Europe en titre, en quête d'un nouveau sacre depuis 2009 (les Bleues avaient également été titrées en 2001). « Nous avons des ambitions très fortes : nous voulons aller au bout, mais d'autres équipes comme la Belgique, la Serbie ou l'Espagne auront la même ambition que nous. Notre groupe nous semble plutôt favorable mais on croisera avec des équipes très fortes, qui pour certaines nous ont déjà battus. Pour être performant à cet EuroBasket, il faudra faire preuve d'adaptation à la situation », confie sur le site de la FFBB la sélectionneur française, très claire sur son objectif : « Nous allons prendre les matches un par un pour finir le mieux placé du groupe. »Pour cela, supporters ou pas pour les soutenir, les Françaises devront donc se sortir des griffes des Russes, des Tchèques et des Croates lors deLa Croatie, qui, n'a rien d'un épouvantail. La Russie et la République Tchèque semblent en revanche capables de perturber les plans de Sandrine Gruda et ses coéquipières. Toutefois, la France sera la grande favorite de ce groupe qui la verra se frotter à deux pays ayant certes inscrit leur nom au palmarès, mais qui n'avaient pas réussi à se qualifier pour le dernier tournoi olympique, à Rio en 2016.La Tchèque, qui n'a plus franchi le 1er tour de l'épreuve depuis trois éditions, s'était ainsi arrêtée d'entrée. La Russie, elle, avait dépassé le stade de la phase de poules, mais elle avait été humiliée ensuite par l'Espagne, future championne d'Europe.Groupe A (à Valence) : Suède, Belarus, Espagne, SlovaquieGroupe B (à Valence) : Monténégro, Serbie, Italie, GrèceGroupe C (à Strasbourg) : Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Turquie, BelgiqueGroupe D (à Strasbourg) :, Russie, Rep. tchèque, Croatie