Dans la douleur, la France se relance contre la Lituanie

Après la fessée reçue en ouverture face à l’Allemagne, la France devait rebondir dès le deuxième match de l’EuroBasket 2022, contre la Lituanie, elle aussi battue d'entrée. Et le début de match fut encore très inquiétant pour les Bleus, dépassés par l’énergie balte alors que Vincent Collet avait encore changé son cinq, Thomas Heurtel et Terry Tarpey prenant la place d’Andrew Albicy et d’Elie Okobo.

Jonas Valanciunas et ses coéquipiers comptaient déjà 12 points d’avance (18-6) après cinq minutes, et Vincent Collet devait sortir Thomas Heurtel, dépassé en défense, tout en lançant rapidement Vincent Poirier et Moustapha Fall pour apporter des points d’ancrage poste bas. Des choix tactiques payants, d’autant qu’Evan Fournier retrouvait la mire, pour finir la mi-temps à 18 points. Et la France limitait la casse (41-40) à la pause.

Les hauts et les bas tricolores redémarraient après la pause, avec la Lituanie qui semblait reprendre le contrôle des opérations, derrière le duo Rokas Jokubaitis - Ignas Brazdeikis. Evan Fournier muselé, l’attaque des Bleus était de nouveau enrayée. Mais la France a su trouver les ressources nécessaires dans le dernier quart-temps, face à des Lituaniens qui s’effondraient. L’activité de Terry Tarpey a fait énormément de bien, alors qu’Evan Fournier (27 points au total) a inscrit des paniers décisifs, tout comme Thomas Heurtel, quand Rudy Gobert, globalement en difficulté, s’est offert une claquette précieuse tout en assurant sur la ligne des lancers-francs dans le « money-time ».

Il y a encore beaucoup de choses à régler, mais les Bleus ont affiché un visage guerrier, et ils respirent surtout beaucoup mieux avec cette première victoire (77-73).