Bleus : Fournier confirme qu'il fera l'Euro

Depuis dimanche soir et une dernière victoire 105-94 avec les New York Knicks contre Toronto, Evan Fournier est en vacances. L'arrière (ou ailier) de 29 ans ne disputera pas les play-offs avec la franchise new-yorkaise, après une saison décevante, que les Knicks ont terminée en onzième position de la Conférence Est, avec 43 victoires pour 39 défaites. Fournier, qui a connu des hauts et bas cette saison, à l'image de son équipe, a terminé avec une moyenne de 14,1 points, 2,6 rebonds et 2,1 rebonds en 30 minutes, et n'a manqué que deux matchs. Et alors que la prochaine saison NBA ne rependra que dans six mois pour le natif du Val-de-Marne, sous contrat jusqu'en 2025, il a déjà défini son prochain objectif : l'Euro avec les Bleus. Contrairement à Nando de Colo et Nicolas Batum, qui ont décidé de zapper l'été avec l'équipe de France afin de recharger les batteries physiquement et profiter de leur famille alors que la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024 se profilent, l'ancien joueur de Denver, Orlando et Boston participera bien au championnat d'Europe du 1er au 18 septembre en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en République tchèque. C'est le média américain The Athletic qui a révélé l'information.

Quid de Gobert ?

L’équipe de France sera opposée dans le groupe B à l’Allemagne, à la Lituanie, à la Slovénie, à la Hongrie et à la Bosnie-Herzégovine (les quatre premiers se qualifient pour les huitièmes de finale). Voilà donc une bonne nouvelle pour Vincent Collet, qui va pouvoir compter sur son leader d'attaque, auteur de 878 points en 80 matchs sous le maillot bleu, dont 16 en finale des derniers JO contre les Etats-Unis. Après le forfait de Batum et la présence confirmée de Fournier, reste désormais à savoir ce que va faire la troisième star française évoluant en NBA : Rudy Gobert, le pivot aux 15,6 points et 17,4 rebonds de moyenne avec Utah cette saison. Sa décision pourrait dépendre du résultat du Jazz en play-offs. La franchise de Salt Lake City sera opposée à Dallas au premier tour.