Bleus : Fall retrouve le groupe, Jaiteh s'en va

Beaucoup de changements ce lundi au sein de l'équipe de Franc de basket, qui va entamer son Euro jeudi contre l'Allemagne à Cologne. Quelques heures après avoir annoncé qu'Isaiah Cordinier quittait le groupe afin de le réduire à douze joueurs, comme le stipule le règlement de la compétition, le staff des Bleus a annoncé le retour de Moustapha Fall, guéri de sa blessure. En contrepartie, c'est donc Mouhammadou Jaiteh qui doit rentrer chez lui. Le 4 août dernier, le pivot de l'Olympiakos (30 ans, 21 sélections, 132 points) avait dû quitter le groupe car il souffrait de la cuisse.

Mais à l'image d'Andrew Albicy avec Gran Canaria, Fall a travaillé intensément au sein de son club grec avec l'espoir de revenir chez les Bleus, et il a gagné son contre-la-montre. Il retrouvera l'équipe de France dès ce lundi, mais son intégration sur le terrain sera progressive, afin de s'assurer de sa complète guérison. L'ancien Monégasque, Châlonnais et Villeurbannais va donc vivre sa deuxième compétition avec l'équipe de France A, après les Jeux Olympiques de Tokyo conclus avec une médaille d'argent l'an passé.

Collet remercie Jaiteh

Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, Mouhammadou Jaiteh (27 ans, 36 sélections, 135 points), le pivot de la Virtus Bologne, est écarté du groupe de douze et ne vivra donc pas sa deuxième compétition en bleu, après l'Euro 2015. L’entraîneur de l’équipe de France, Vincent Collet, a tenu « à remercier et féliciter pour son comportement exemplaire, Mam Jaiteh pendant toute la période de préparation avec l’équipe de France, depuis fin juillet. J’avais prévenu dernièrement Mam du retour potentiel de Mous. Son sérieux et son abnégation ont été un véritable apport et un exemple pour nous tous. ». La liste des douze joueurs pour l’EuroBasket doit être officialisée la veille de la compétition, mercredi 31 août.



Le groupe France : Albicy, Fall, Fournier, Gobert, Heurtel, Luwawu-Cabarrot, Maledon, M'Baye, Okobo, Poirier, Tarpey, Yabusele