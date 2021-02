La donne était simple. Les Bleus devaient remporté un de leurs deux derniers matchs dans le cadre des qualifications de l’Euro 2022 pour valider leur billet pour la phase finale. Avant d’affronter la Grande-Bretagne ce lundi, les joueurs de Vincent Collet avaient un déplacement corsé au Monténégro comme première « balle de match ».

Au terme d’un combat de 40 minutes, les Tricolores ont atteint leur but et seront bien au rendez-vous en septembre 2022. Si Amath M’Baye (10 points, 7 rebonds) a lancé les Bleus par un tir à trois points, les Monténégrins ont répondu avec un 10-1 pour creuser le premier écart significatif de cette rencontre. Les joueurs de Bosko Radovic, emmenés par Petar Popovic (17 points) et Marko Simonovic (16 points, 7 rebonds), ont gardé la main tout au long de la première moitié du match mais ne se sont jamais envolés au score, ne comptant que six points d’avance à la mi-temps.





Les Bleus ont su très bien finir



Si, au retour sur le parquet de la Bemax Arena de Podgorica, les Monténégrins ont enfin pu passer la barre des dix points d’avance, avec onze points comme plus gros écart du match, c’est à ce moment que les joueurs de Vincent Collet ont serré le jeu en défense et retrouvé de l’allant en attaque. Le résultat a été un 10-0 mené par Alexandre Chassang (11 points, 7 rebonds) et Axel Julien (6 points) à trois points qui a totalement remis les Bleus dans le match, avec trois points de retard à dix minutes de la fin du match. C’est un nouveau tir à trois points du revenant Thomas Heurtel (16 points), qui a retrouvé les parquets après deux mois d’arrêt forcé, qui permis aux Bleus de repasser devant à quatre minutes du terme. Une fin de match électrique qui a bien vu les Tricolores avoir le dernier mot.

Revenus à deux points sur un lancer franc de Marko Simonovic, les Montégrins ont tenté le coup de manquer le deuxième tir pour s’offrir une occasion d’égaliser mais Thomas Heurtel a assuré le rebond pour valider la victoire des Bleus (71-73) et la qualification. Un succès qui fait également le bonheur de la Grande-Bretagne, victorieuse en Allemagne (81-83), qui valide également son billet et jouera un match sans enjeu face aux Bleus ce lundi, toujours à Podgorica.



BASKET - EURO 2022 (H/QUALIFICATIONS) / GROUPE G

5eme journée - Samedi 20 février 2021

Allemagne - Grande-Bretagne : 81-83

Monténégro - France : 71-73



Classement du Groupe G

1- France 9 points

2- Grande-Bretagne 8

3- Monténégro 7

4- Allemagne 6