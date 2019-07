Une nouvelle finale pour les Bleues

Comme lors des trois dernières éditions de l’Euro féminin (2013, 2015 et 2017), les Bleues disputeront la finale de la compétition dimanche.

Opposées samedi à Belgrade aux Britanniques, les Tricolores l’ont emporté (63-56), grâce notamment à une Marine Johannès retrouvée (20 points, 5 passes et 5 interceptions) et au double-double de Sandrine Gruda (11 points et 10 rebonds).

Les joueuses de Valérie Garnier disputeront la finale contre l’Espagne ou la Serbie, opposées dans la soirée, et tenteront de remporter le trophée pour la première fois depuis 2009.