L’Eurobasket reporté en 2022

Après une réunion extraordinaire en visioconférence de ses membres jeudi, le comité exécutif de la FIBA a dévoilé le nouveau calendrier des prochaines compétitions internationales, suite au report des Jeux Olympiques de Tokyo à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus., tout comme la Coupe des Amériques.Les tournois de qualification olympique, initialement programmés en juin, se dérouleront eux aussi une année plus tard, en 2021.en atteignant le dernier carré de la Coupe du monde., et se terminera donc moins d’un mois avant le coup d’envoi des Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août). Les dates des autres compétitions et qualifications seniors devant se dérouler jusqu’en 2023 restes elles inchangées.