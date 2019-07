Les Bleues arrachent les demies en prolongation

L'équipe de France s'est imposée au forceps jeudi en quarts de finale de l'Euro. Les Bleues, menées de trois points par la Belgique à 10 secondes de la fin du temps réglementaire, sont allées chercher la prolongation et la qualification dans la foulée (84-80). Sandrine Gruda, meilleure marqueuse de la rencontre, a inscrit 33 points ! La demi-finale opposera donc les Françaises à la Grande-Bretagne, qui ont battu la Hongrie (62-59). De l'autre côté du tableau, l'Espagne a écrasé la Russie (78-54) et attend la Serbie, pays hôte, ou la Suède, qui s'opposent dans le quatrième et dernier quart.