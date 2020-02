Euro 2021 (qualifications) : Débuts manqués pour les Bleus

Première sortie et première défaite pour les Bleus. En déplacement en Allemagne vendredi pour leurs débuts dans ces qualifications pour l'Euro 2021, les Français ont trébuché face aux Allemands (83-69) sur le parquet du Rasta Dome de Vechta. Le bon début de match des joueurs de Vincent Collet, notamment sur le plan de l'agressivité défensive, ainsi que les points précieux enquillés rapidement par l'ancien joueur des Boston Celtics Guerschon Yabusele laissaient pourtant penser que cette équipe de France, même fortement remaniée (aucun joueur français évoluant en NBA ou en Euroligue n'était présent, mais c'était la même chose du côté allemand), avait tout pour s'imposer à Vechta et démarrer ainsi la campagne idéalement. La suite de la rencontre ne l'a malheureusement pas démontré.

Les Bleus hors-sujet à longue distance

Sonnés sur un terrible 20-6 en faveur des Allemands, les Bleus ont encore accusé le coup un peu plus tard, lorsque Robin Benzing a décidé presque à lui seul de les mettre à mal. Malgré une faillite assez inimaginable sur les shoots de loin (3 sur 23 au final), les Français et leurs trois novices du soir Cordinier, Chassang et Michineau sont revenus de -15, plus gros écart de la partie, à -5. Cependant, avec une telle maladresse à trois points et tant d'imprécisions, la France ne pouvait pas espérer perturber les locaux plus longtemps, et c'est très logiquement que la Mannschaft a repris ses distances en fin de match. Lundi soir (18h45), au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif, les médaillés de bronze des derniers Mondiaux (des héros de la Chine, seul Amath Mbaye a joué ce premier match) disputeront déjà un match presque capital, face au Monténégro.



EURO 2021 - QUALIFICATIONS

Groupe G

1ere journée

Vendredi 21 février 2020

Allemagne - France : 83-69

Monténégro - Grande-Bretagne : 81-74