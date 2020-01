Ouf ! L’équipe de France ne boira pas le calice jusqu’à la lie dans cet Euro 2020 qui restera malheureusement gravé dans les annales comme étant le pire de son histoire. Les Bleus, battus par le Portugal et la Norvège et d’ores et déjà éliminés de la compétition, ont battu la Bosnie-Herzégovine 31-23 dans ce dernier match de poules sans enjeu. Même si la première mi-temps a été laborieuse (14-13) pour les hommes de Didier Dinart, face à cet adversaire qu’ils affrontaient pour la première fois, ils ont finalement retrouvé le fil de leur jeu en deuxième période pour s’imposer assez largement. « Il y avait un côté émotionnel » a d’ailleurs reconnu le sélectionneur des Bleus après le match. Jouer un troisième match en étant déjà éliminé, c’était en effet une grande première depuis des lustres pour les Bleus, qui ont balbutié leur handball pendant trente minutes.

Porte porte les Bleus



Mais dans le sillage d’un Valentin Porte (7 buts en 8 tirs) ayant enfin un rôle prépondérant, d’un Melvyn Richardson (4 buts) ayant enfin droit à des minutes, ou encore d’un Wesley Pardin solide dans les buts, sans oublier le jeune Elohim Prandi et le taulier Ludovic Fabregas, les Bleus ont fini par creuser l’écart après le repos, face à des Bosniens au rythme très lent qui ont fini par être emportés par la vague bleue. Si la déception reste énorme, l’équipe de France finit tout de même sur une bonne note, et va désormais rentrer au pays, pour passer deux jours à la Maison du Handball de Créteil afin de faire le point sur cette compétition ratée. Il sera ensuite temps de se tourner vers le TQO capital de Paris mi-avril.



Les marqueurs français : Gérard (2), Lagarde (1), Prandi (1), Richardson (4), Mem (2), Tournat (1), Karabatic (1), Grébille (1), Abalo (2), Sorhaindo (1), Guigou (5), Fabregas (2), Dipanda (1), Porte (7).

Watch the Game Highlights from Bosnia Herzegovina vs. France, 01/14/2020 pic.twitter.com/QyXA1tX3eo

— EHF EURO (@EHFEURO) January 14, 2020







CHAMPIONNAT D'EUROPE 2020

Du 9 au 26 janvier en Autriche, Norvège et Suède



TOUR PRELIMINAIRE

Groupe D (à Trondheim à Norvège)

1- Norvège 4 points >>> QUALIFIEE

2- Portugal 4 >>> QUALIFIE

3- France 2

4- Bosnie-Herzégovine 0



Vendredi 10 janvier

France - Portugal : 25-28

Norvège - Bosnie-Herzégovine : 32-26



Dimanche 12 janvier

Portugal - Bosnie-Herzégovine : 27-24

France - Norvège : 26-28



Mardi 14 janvier

Bosnie-Herzégovine - France : 23-31

20h30 : Portugal - Norvège