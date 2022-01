Les Bleus continuent sur leur lancée. Après une entame d’Euro 2022 convaincante face à la Croatie, l’Ukraine n’a pas pesé bien lourd face aux joueurs de Guillaume Gille. Avec une affiche aussi déséquilibrée, le staff de l’équipe de France a préféré économiser Nikola Karabatic. Le demi-centre parisien a ainsi pu assister comme spectateur à la démonstration de force de son équipe sur le parquet de Szeged. Si Dmytro Horiha (7 buts sur 8 tirs) a répondu à l’ouverture du score signée Romain Lagarde (4 buts sur 5 tirs), les Tricolores ont creusé le premier écart significatif dans la foulée grâce à Dika Mem (3 buts sur 5 tirs) et Ludovic Fabregas (2 buts sur 2 tirs). Parvenant à signer des séries de deux ou trois buts, dont la première réalisation en équipe de France de Thibaud Briet (3 buts sur 3 tirs), et profitant d’une belle première période de Vincent Gérard (7 arrêts à 39% d’efficacité), les Tricolores ont progressivement corsé l’addition.

Sans Horiha, l’Ukraine a perdu le fil



L’écart a atteint cinq longueurs au quart d’heure de jeu par l’intermédiaire de Melvyn Richardson (4 buts sur 6 tirs). Les Ukrainiens, malgré la différence nette de niveau entre les deux formations, se sont accrochés, revenant même à cinq longueurs en toute fin de premier acte grâce à deux buts coup sur coup d’Illia Blyzniuk (2 buts sur 3 tirs) mais Dylan Nahi (5 buts sur 5 tirs) a remis les pendules à l’heure, les Bleus retrouvant leur vestiaire avec six longueurs d’avance. Au retour sur le parquet de la Pick Arena, les joueurs de Michael Biegler ont haussé le ton mais, à peine quatre minutes après la reprise, pour un geste non-maîtrisé sur Thibaud Briet, ils ont perdu leur meilleur élément. Recevant un carton rouge direct, Dmytro Horiha a quitté définitivement le terrain. S’ils ont fait bonne figure, les joueurs de l’Ukraine ont petit-à-petit perdu le fil de la rencontre.

Les Bleus n’ont jamais lâché



Les Bleus, grâce à Wesley Pardin dans le but (5 arrêts à 29% d’efficacité), ont bloqué les offensives adverses et, en l’espace de six minutes, ont creusé l’écart. En effet, sous l’impulsion de Valentin Porte (2 buts sur 2 tirs) et Benoît Kounkoud (3 buts sur 4 tirs), les Tricolores ont signé un 4-0 qui leur a permis de dépasser les dix longueurs d’avance. Seuls les derniers instants de la rencontre ont vu les joueurs de Guillaume Gille lever le pied alors qu’ils menaient de quinze buts. Ihor Turchenko (3 buts sur 7 tirs) a alors adouci la défaite de l’Ukraine, qui s’incline de treize longueurs (36-23). Avec cette deuxième victoire en autant de rencontres, les Bleus font un très grand pas vers le Tour Principal de l’Euro 2022 et auront l’occasion de conclure en beauté cette première phase de compétition face à la Serbie, mais surtout de faire le plein de points dans la course au dernier carré.



HANDBALL - EURO 2022 (H) / TOUR PRELIMINAIRE

Groupe C - 2eme journée - Samedi 15 janvier 2022

France - Ukraine : 36-23

20h30 : Croatie - Serbie



Classement du Groupe C

1- France 4 points

2- Serbie 2

3- Croatie 0

4- Ukraine 0