La France lance sa quête européenne contre le Portugal

Pour la première fois depuis 2006, l'équipe de France aborde une compétition internationale sans détenir le moindre titre majeur. A Trondheim, les Experts entament ce vendredi contre le Portugal le championnat d'Europe organisé conjointement par l'Autriche, la Norvège et la Suède. Une compétition où le titre est obligatoire dans l'optique des Jeux olympiques. Mais remplir cette mission sera loin d'être simple. La faute à une concurrence internationale toujours plus grande, mais aussi à une génération dorée qui approche de la retraite. Parmi les 16 joueurs retenus par Didier Dinart pour cet Euro, il y a désormais plus de joueurs qui n'ont jamais gagné un titre international que de champions olympiques.

Yann Genty, la nouvelle doublure de Vincent Gérard ou Elohim Prandi n'ont jamais participé à une grande compétition internationale. Malgré ce manque d'expérience et le regrettable forfait de Luka Karabatic sur blessure, l'équipe qui reste sur une défaite en Golden League contre le Danemark fait partie des favoris. Ce passage de témoin a été préparé depuis plusieurs années par le staff français. Des joueurs comme Nicolas Tournat, Romain Lagarde ou Melvyn Richardson ont participé aux récents podiums européens ou mondiaux. Ces joueurs ont aussi pour la plupart gagné des titres chez les jeunes et possèdent donc l'ADN victorieux du handball français. De bon augure pour une compétition qui sera loin d'être simple.

[🎞️RESUME] 🤾‍♂️ Golden League

🇫🇷🇩🇰 Les Bleus battus d'un petit but par les champions du Monde !

🤜 Un match qui n'avait rien d'amical à 5 jours du début de l'Euro...

▶️ https://t.co/ZtKcfkxLrK#FRADAN #HandAction

— Hand Action (@HandAction) January 5, 2020

Un programme corsé pour l'Equipe de France



Dans un championnat d'Europe, il n'y a aucun joker. Les Bleus en avaient fait l'expérience en 2012 avant le titre olympique. La densité et la formule de la compétition font que la moindre défaite complique sérieusement la quête d'un podium. C'est encore plus vrai cette année. Les partenaires de Nikola Karabatic sont dans le groupe de la Norvège. Une nation majeure du handball mondial qui jouera à domicile. Faire le plein contre le Portugal dès vendredi et la Bosnie-Herzégovine la semaine prochaine sera obligatoire. Les résultats du premier tour sont conservés pour les deux qualifiés pour le tour principal. Là, les Bleus devraient affronter la Suède et le Danemark. Avec seulement deux places pour le dernier carré en jeu.

« Cette compétition, si tu vas au bout, tu ne l'auras pas volée » a déclaré Valentin Porte à L'Equipe. Ca tombe bien, car aller au bout est le seul moyen de se qualifier directement pour les Jeux olympiques. Une partie de cette qualification se jouera donc dès vendredi à Trondheim avec un premier match contre le Portugal. Les partenaires de Gilberto Duarte ne font pas partie des cadors. Mais ils ne sont pas à prendre à la légère. Leur principal fait d'armes est une victoire sur la … France (33-27) au printemps 2019 dans le cadre des qualifications à cet Euro. Les hommes de Didier Dinart venaient alors de perdre leur couronne mondiale. La seule qu'ils possédaient encore. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. La dernière fois que les Bleus ont abordé une compétition sans détenir le moindre titre, ils sont repartis avec une médaille d'or européenne.