Euro (H) : L'Islande battue, la France a de nouveau son destin en mains !

Le gardien croate sert deux parades phénoménales !



La Croatie 🇭🇷 l'emporte face à l'Islande 🇮🇸 dans un match irrespirable ! 🤯

Désormais les Bleus ont leur destin en main, rendez-vous dans quelques heures pour les encourager face au Monténégro 💪 #MONFRA pic.twitter.com/AlOvyuSIqs



TOUR PRINCIPAL

Groupe I (à Budapest, Hongrie)



2- France 4

Lundi 24 janvier

France

Deux jours après la gifle contre l'Islande, les Bleus pensaient affronter le Monténégro dos au mur.La Croatie, déjà éliminée, a en effet complètement relancé les joueurs de Guillaume Gille dans cet Euro qui avait pris une sombre tournure pour les champions olympiques après leur débâcle de samedi contre les Islandais. Les Croates, pourtant certains de ne pas être de la partie lors des demi-finales, ont créé la surprise lundi après-midi enPrécisément le résultat qu'espéraient Nikola Karabatic et ses coéquipiers, mais sans trop y croire étant donné la démonstration des Islandais face aux Bleus alors qu'ils n'étaient même pas au complet, Covid oblige.Alors quand les Islandais se sont retrouvés avec cinq buts d'avance en première mi-temps, les Croates semblaient s'orienter vers une déculottée eux aussi et personne n'avait semblé surpris. Toutefois, même éliminés, les derniers de ce groupe I ont continué de lutter. Et ils ont profité d'une baisse de régime de leurs adversaires en seconde mi-temps pour passer devant au score et mener eux aussi à leur tour de cinq buts. Il était dit néanmoins que cette rencontre basculerait dans la folie. L'Islande a donc repris le lead (20-21) alors qu'il ne restait plus que quelques minutes à jouer tandis que la Croatie, pour des pieds en zone, des marchers ou autres passages en force se voyait refuser tous ses buts. AA force de rater des occasions de tuer le match, l'Islande n'était pas à l'abri d'une fin de rencontre renversante de la part des Croates. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé avecpour débuter son tournoi. Aujourd'hui, les Bleus peuvent dire un grand merci à ces mêmes Croates. Inimaginable.Islande 4Pays-Bas 2Monténégro 2Croatie 2Islande -: 22-23Danemark - Pays-BasMonténégro -