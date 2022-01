Euro (H) : L'Espagne disputera les demi-finales

Corrales héroïque

Mardi 25 janvier

Au lendemain de la qualification dans le groupe I des Danois, faciles vainqueurs des Pays-Bas (35-23), les Espagnols se sont eux aussi hissés en demi-finales de cet Euro masculin. Toutefois, le double champion d'Europe, dans l'obligation de battre la Pologne pour pouvoir valider son billet et conserver provisoirement seul la tête de la poule en attendant le choc en soirée entre la Norvège et la Suède, a connu les pires difficultés pour battre ces Polonais (28-27) qui avait débuté le tournoi sur deux victoires (contre l'Autriche et la Biélorussie) mais n'ont plus rien gagné ensuite (trois défaites et un nul) et terminent logiquement derniers du groupe.Malgré quatre buts du Parisien Ferran Solé (meilleur marqueur de son équipe avec Agustin Casado, auteur lui aussi de quatre réalisations),, à l'image d'un Arkadiusz Moryto déchaîné (6 buts). L'Espagne, qui avait regagné les vestiaires avec un but d'avance uniquement (14-13) sur son adversaire du jour,Il a fallu un double arrêt somptueux de Rodrigo Corrales, décisif coup sur coup face à des Polonais, lancés seuls devant lui pour un duel qui tourne généralement à l'avantage du frappeur que du gardien en handball, juste avant la sirène, pour que la Pologne ne parvienne pas à arracher le match nul in extremis. L'Espagne a tremblé mais reste en course. Elle attend juste désormais de connaître son adversaire, qui pourrait être l'équipe de France.Suède 6Russie 3Allemagne 2Pologne 1Pologne -: 27-28Allemagne - RussieSuède - Norvège>>> Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales