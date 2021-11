Euro (H) : La France candidate pour organiser l'édition 2026 ou 2028 avec la Suisse

La France veut son championnat d'Europe masculin. Malgré l'échec pour accueillir, avec l'Espagne et la Belgique, celui prévu en 2022, qui se déroulera finalement en Hongrie et en Slovaquie, la Fédération nationale de handball s'est officiellement positionnée, ce jeudi, pour organiser l'édition 2026 ou 2028, avec son homologue suisse, qui a déjà organisé celui de 2006, remporté par les Bleus, alors titrés en Europe pour la première fois de leur histoire. Cette candidature a été officiellement lancée par Joël Delplanque, qui quittera son poste de président de la Fédération française de handball au mois de novembre, puisqu'il a décidé de ne pas se présenter aux élections qui auront alors lieu à ce moment-là. A noter que dans son histoire, la France n'a encore jamais accueilli d'Euro masculin, malgré son immense palmarès, justement chez les hommes.

Toutefois, dernièrement, c'est le Mondial 2017 masculin et l'Euro 2018 féminin qui avaient bel et bien eu lieu dans l'Hexagone. Dans le communiqué fédéral annonçant cette nouvelle, Joël Delplanque a ainsi notamment déclaré : « Forte des succès du championnat du monde 2017 masculin et de l'Euro 2018 féminin, la fédération avait à cœur de se lancer dans l'organisation d'un nouveau rendez-vous handballistique d'envergure internationale. Nous sommes heureux de porter ce projet aux côtés de la Fédération suisse de handball, alliée solide avec laquelle nous partageons la même vision et la même ambition : proposer une expérience inoubliable pour tous ! » Le président de la Fédération suisse de handball, à savoir Ulrich Rubeli, n'a pas caché sa satisfaction après cette nouvelle : « L'organisation d'un Euro est un objectif stratégique important pour le handball suisse, et avec la France, nous avons un partenaire solide à nos côtés à cette fin. » L'organisation de cette compétition sera officiellement attribuée par la Fédération européenne, au mois de novembre 2021.