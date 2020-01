Euro (H) : Dinart se sépare de Claire et Pardin

Le couperet est tombé ! A la veille de l'entrée en lice de l'équipe de France masculine de handball à l'Euro contre le Portugal, le sélectionneur Didier Dinart a réduit son groupe de 18 à 16 joueurs, comme demandé par la Fédération européenne. Et ce sont Nicolas Claire et Wesley Pardin qui font les frais des choix du coach. Le demi-centre (ou arrière gauche) et le gardien d'Aix-en-Provence n'ont pas passé le cut de la liste finale, même si Claire, présent lors du dernier Euro (où les Bleus avaient décroché la médaille de bronze) aura le statut de joueur réserviste et restera d'ailleurs avec le groupe. "En cas de besoin, c’est bien mieux d’avoir un joueur déjà présent qui participe à la vie de groupe et aux entraînements plutôt que d’appeler un joueur resté en France. Ce n’est pas évident de rester dans un groupe sans participer aux matchs mais il a accepté ce rôle. Nicolas Claire est très positif et il reste au service du collectif », apprécie le sélectionneur.

Prandi le plus jeune, Genty le plus âgé

Du côté des gardiens, Yann Genty a donc été préféré à Wesley Pardin pour le poste de n°2 derrière Vincent Gérard. " À chacune de ses sorties avec l’équipe de France, il a été déterminant", justifie Didier Dinart. Deux joueurs disputeront leur première compétition internationale avec l'équipe de France, et le hasard fait qu'il s'agit du plus jeune et du plus âgé : Élohim Prandi (Nîmes, 21 ans) et Yann Genty (Chambéry, 38 ans). Le groupe France est désormais connu, place désormais à la compétition, où la France vise le dernier carré. Mais une victoire finale synonyme de qualification pour les JO de Tokyo serait une superbe cerise sur le gâteau.



LE GROUPE DE 16 JOUEURS :

Gardiens : Yann GENTY (Chambéry Savoie Mont-Blanc HB) - Vincent GÉRARD (Paris SG HB) / Ailiers gauches : Mathieu GREBILLE (Montpellier HB) - Michaël GUIGOU (Usam Nîmes Gard) / Arrière gauche : Élohim PRANDI (Usam Nîmes Gard) / Arrières gauches - Demi-centres : Nikola KARABATIC (Paris SG HB) - Romain LAGARDE (Rhein-Neckar Lowen) / Demi-centres : Melvyn RICHARDSON (Montpellier HB) / Pivots : Ludovic FABREGAS (FC Barcelone) - Cédric SORHAINDO (FC Barcelone) (cap) - Nicolas TOURNAT (HBC Nantes) / Arrières droits : Arien DIPANDA (Saint-Raphaël Var HB) - Dika MEM (FC Barcelone) - Nedim REMILI (Paris SG HB) / Ailiers droits : Luc ABALO (Paris SG HB) - Valentin PORTE (Montpellier HB).