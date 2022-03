Euro 2024 (qualifications) : La France dans le groupe de la Pologne, la Lettonie et l'Italie

Les Bleus sont fixés. Ce jeudi du côté de Berlin, s'est déroulé le tirage au sort des qualifications pour l'édition 2024 du championnat d'Europe de handball masculin. L'équipe de France fera face à trois autres équipes, à savoir la Pologne, la Lettonie mais également l'Italie. Les champions olympiques en titre viseront donc la qualification pour le prochain Euro, qui se déroulera entre le 10 et 28 janvier 2024, eux qui restent sur une quatrième place lors de l'édition 2022, en tout début d'année. La prochaine édition de la prestigieuse compétition continentale se déroulera en Allemagne. Et pour faire partie de cette aventure, les Tricolores auront l'obligation de prendre l'un des deux premières places de leur groupe, voire terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes.

La France est triple championne d'Europe

Au total, ce sont pas moins de huit groupes de qualification qui ont ainsi été formés. Toutefois, pas de trace de l'Allemagne, le pays-hôte, ni du podium de la dernière édition, à savoir la Suède, championne d'Europe en titre, l'Espagne, vice-championne d'Europe en titre, ainsi que le Danemark, qui avait pris la troisième place finale. En effet, ces quatre sélections sont d'ores et déjà qualifiées. Cette phase de qualification aura lieu entre la mi-octobre 2022 jusqu'à la fin du mois d'avril 2023. Cet Euro sera qualificatif pour l'édition 2024 des Jeux d'été de Paris. Une prestigieuse compétition que l'équipe de France est déjà assurée de disputer, en sa qualité d'hôte. En ce qui concerne le prochain Euro, les Bleus viseront donc une nouvelle participation, eux qui ont déjà triomphé à trois reprises, et plus précisément en 2006, puis en 2010 et enfin, en 2014. A chacune de leurs finales, les Tricolores ont donc triomphé. Outre ces trois médailles d'or, les Français comptent également deux troisièmes places, en 2008 mais également en 2018.