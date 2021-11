Euro 2022 (Q) : N'Guessan de retour dans le groupe

#VousEtreUtile

Sorhaindo dans le groupe malgré son faible temps de jeu au Catalogne

Revoilà Timothey N'Guessan (28 ans) !Sacré en 2017 avec les Tricolores lors des Mondiaux en France, le Francilien profite de l'absence de Nikola Karabatic pour retrouver le groupe, désormais drivé par Guillaume Gille. Alors que la star de l'équipe se fera opérer le 4 novembre prochain d'une rupture du ligament croisé du genou droit,, contre la Belgique (le 5 novembre prochain à 21h00 à Chambéry) et la Grèce le 8 novembre à 16h00 sur le parquet de Kozani, en Grèce). « La blessure de Nikola bouleverse l’équilibre et le leadership de l’équipe. Son absence ouvre la place à Timothey que l’on souhaite voir à nouveau dans le contexte de l’équipe de France, après un début de saison intéressant », a expliqué Guillaume Gille sur le site de la FFHB après avoir dévoilé sa liste à propos du joueur longtemps boudé par Didier Dinart, mais réintégré par l'ancien adjoint du Guadeloupéen, privé du numéro 1 au poste et chef de file de la sélection.Pour le reste, pas de surprise.Hugo Descat, très en vue, lui, actuellement avec Montpellier, devra en revanche visiblement encore patienter avant d'avoir éventuellement sa chance. « Cette liste s’inscrit dans la droite ligne du travail qui a été initié depuis la reconfiguration du staff et la longue période, sans rassemblements, qui a suivi », estime Gille, qui a également décidé de faire confiance à Yannis Lenne (Montpellier). Le Montpelliérain vient étoffer un poste d'ailier droit aux côtés de Luc Abalo et de Valentin Porte, son coéquipier au MHB.