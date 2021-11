Euro 2022 (Q) : Grèce – France reporté également

Rendez-vous en janvier

Ce n’est pas en ce mois de novembre que Guillaume Gille étrennera son costume de sélectionneur de l’équipe de France masculine de handball. Les deux matchs prévus ce mois-ci dans le cadre du coup d'envoi des éliminatoires de l’Euro 2022 ont en effet été reportés. Après France – Belgique, prévu le 5 novembre à Chambéry et reporté mercredi, c’est Grèce – France, prévu le 8 novembre à Kozani, qui devra se jouer à une date ultérieure. La Fédération européenne l’a annoncé ce vendredi. Au total, ce sont déjà 12 matchs de ces éliminatoires qui ont été reportés en raison de la reprise de la pandémie de coronavirus. Guillaume Gille avait pourtant de l’espoir, dans une interview donnée jeudi sur le site de sa Fédération : « Nous sommes en contacts étroits avec nos homologues grecs qui ont à présent des difficultés à nous accueillir dans la ville hôte initialement prévue. Kozani est en effet placée sous une forme de confinement. La fédération grecque construit actuellement un plan alternatif pour l’organisation de ce match, sans certitude aujourd’hui que ce match puisse finalement se tenir. Quelles que soient les décisions prises pour ce rendez-vous en Grèce, nous avons la ferme volonté de réunir l’équipe de France dans cette période compliquée.Nous comptons sur la compréhension de l’ensemble des acteurs du handball professionnel pour que cette semaine internationale, ô combien importante après la désillusion du dernier Euro et la reconfiguration du staff, puisse se tenir. »Les prochains matchs qualificatifs pour l’Euro 2022 (en Hongrie et Slovaquie) sont prévus le 5 ou 6 janvier en Serbie et le 10 janvier à Rouen contre ces mêmes Serbes, juste avant le Mondial en Egypte. Rappelons que les deux premiers du groupe 1, composé donc de la Belgique, de la Serbie et de la Grèce, seront qualifiés pour l’Euro.