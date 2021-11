Euro 2022 (Q) : France - Belgique reporté

Il fallait s'y attendre, c'est désormais officiel. Prévue le jeudi 5 novembre à Chambéry, la rencontre opposant la France à la Belgique, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2022, a été reportée ce mercredi. En effet, à cause de la pandémie de coronavirus dans le monde, la Fédération belge avait demandé un report suite aux mesures sanitaires dont font l'objet leurs joueurs. Depuis un mois, ces derniers, amateurs pour la plupart, n'ont ni le droit de s'entraîner, ni de jouer des matchs, et le sélectionneur craignait alors pour la santé des siens. « Je n'ai pas envie que mes joueurs soient de la chair à canon ! Dans un sport aussi exigeant sur le plan physique, sur le plan athlétique, sur le plan de l'impact, mettre sur le terrain des joueurs qui ne se sont pas entraînés et n'ont pas joué depuis un mois, ce serait de l'inconscience », avait expliqué dernièrement Arnaud Calbry, le sélectionneur français de la Belgique, dans des propos repris par L'Equipe.

Un doute également pour Grèce - France

La demande des Belges a donc été entendue et la rencontre a été officiellement reportée, comme l'a confirmé la Fédération européenne (EHF) ce mercredi matin. Pour le moment, aucune date n'a été donnée pour le report de ce France - Belgique, alors que le calendrier est déjà très dense à cause des divers reports. Par ailleurs, pour les Bleus, un doute existe également pour le match en Grèce le 8 novembre, car la ville où devait avoir lieu le match, à savoir Kozani, est confinée. Pour l'heure, la Fédération grecque est encore à la recherche d'une autre salle apte à accueillir la rencontre, mais rien n'est acté pour le moment. Nommé sélectionneur fin janvier dernier, Guillaume Gille n'a donc toujours pas pu diriger un match avec la France et pourrait voir ses débuts être encore retardés.