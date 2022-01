Euro 2022 (H/préparation) : L'équipe de France défiera l'Allemagne dimanche

🚨 "L’équipe de France se rendra outre-Rhin le week-end prochain pour affronter l’Allemagne" https://t.co/YldUSyJDNR

Le Covid a modifié les plans des Bleus

L'équipe de France masculine de handball est fixée. Ce dimanche soir à 19h00, les Bleus auront l'opportunité d'affronter l'Allemagne, du côté de Wetzlar, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Francfort. Il s'agira de l'unique rencontre de préparation des Français, dans l'optique du championnat d'Europe 2022 de handball masculin (13 - 30 janvier), comme annoncé, ce mercredi, via un communiqué, par la Fédération française de handball. A travers ce même communiqué, Philippe Bana, le président de la Fédération française de handball, ne pouvait évidemment que se satisfaire de cette nouvelle : «Depuis le forfait de l’Égypte, nous sommes entièrement mobilisés pour permettre à l’équipe de France de disputer un match avant l’Euro. Je suis heureux de ce dénouement et je tiens à remercier la fédération allemande pour son invitation et les conditions exceptionnelles qu’elle nous offre. Notre équipe bénéficiera d’un vol privé pour se rendre à Francfort puis d’un hôtel privatisé permettant de préserver au maximum le groupe des risques de contagion à la Covid-19. Je remercie également nos partenaires, en particulier nos diffuseurs, qui ont modifié leur grille pour exposer au mieux ce match Allemagne-France. »Même son de cloche du côté du directeur de la Fédération allemande de handball, à savoir Mark Schober : « C’est pourquoi j’aime notre sport. Nous sommes adversaires sur le terrain mais amis en dehors. Nous essayons de nous entraider et, dans ces moments particuliers, c’est bon à savoir. »Dans un premier temps, le match contre la Norvège avait été remplacé par un deuxième affrontement contre l'Egypte, avant que ce fameux double affrontement ne soit donc ensuite également annulé, pas plus tard que ce lundi, en raison de cas de Covid détectés au sein de l'effectif des champions d'Afrique.