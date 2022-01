Euro 2022 (H/Préparation) : Courte défaite pour les Bleus en Allemagne

Fin du Match : 🇩🇪 35-34 🇫🇷

C'est terminé. Les BLEUS qui avaient réalisé une bonne première mi-temps se font surprendre et s'inclinent face aux Allemands à la dernière seconde. Les esprits sont maintenant tournés vers l'Euro ✊🇫🇷#GERFRA #BleuetFier pic.twitter.com/QbFZ92rFcS



— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 9, 2022

Les Bleus trop inconstants pour l’emporter

Les Bleus n’ont pas totalement fait le plein de confiance. A quatre jours de leur entrée en lice dans l’Euro 2022 face à la Croatie, les joueurs de Guillaume Gille ont ponctué une préparation perturbée par un unique match amical sur le parquet de Wetzlar face à l’Allemagne. Sans leur capitaine Valentin Porte, toujours à l’isolement à la Maison du Handball après avoir été testé positif au coronavirus, et avec le brassard pour Nikola Karabatic, les Tricolores ont démarré fort avec Dika Mem (4 buts) et Hugo Descat (4 buts) qui ont donné le ton. Grâce notamment à Philipp Weber (3 buts), la Mannschaft s’est accrochée pour revenir à hauteur avec un peu plus de dix minutes encore à jouer dans la première mi-temps. C’est alors que les Bleus, sous l’impulsion de Nicolas Tournat (2 buts) et Yanis Lenne (3 buts), ont signé un 4-0 pour reprendre le large au tableau d’affichage. Hugo Descat a alors permis à l’équipe de France de retrouver son vestiaire avec ce même écart juste avant la pause. Si l’entame du deuxième acte a laissé penser que les Bleus allaient continuer sur leur lancée, la donne a finalement changé.Avec moins d’impact en attaque et une défense moins imperméable, les Tricolores ont vu l’Allemagne retrouver des couleurs. Julius Kühn (5 buts), Timo Kastening (3 buts) et Kai Häfner (8 buts) ont mené la charge à l’orée du dernier quart d’heure pour un 4-0 permettant à la Mannschaft de passer devant pour la première fois de la rencontre. Coup sur coup, Sebastian Haymann (3 buts) a ensuite permis à son équipe de faire le break. C’est alors que Guillaume Gille a remis sur le terrain des joueurs d’expérience tout en sermonnant son équipe à l’entame des dix dernières minutes. Le résultat a été immédiat avec une défense bien plus solide qui n’a pas concédé le moindre but pendant un peu plus de sept minutes. Toutefois, un notable manque d’efficacité en attaque n’a pas permis aux Bleus d’en profiter pleinement. Seuls Hugo Descat sur jet de sept mètres et Melvyn Richardson (2 buts) sont allés tromper Andreas Wolff pour égaliser. A quatre secondes du terme de la rencontre, le Barcelonais a pensé avoir offert le match nul à l’équipe de France mais, sur la dernière action et à la toute dernière seconde, Luca Witzke (2 buts) est allé inscrire le but de la victoire pour l’Allemagne (35-34). Malgré la défaite, cette rencontre a permis au staff tricolore de travailler en condition réelle en vue du match face à la Croatie, ce jeudi à Szeged pour l’ouverture de l’Euro 2022.