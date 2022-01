Euro 2022 (H) : Retour sur le banc pour Guillaume Gille

Contre les Danois/es, à la fin c'est la France qui gagne ✊🇫🇷#BleuetFier pic.twitter.com/9NqMDBCBsA

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 27, 2022

G.Gille a eu ses deux tests négatifs

Les Bleus vont retrouver leur patron. Alors que Guillaume Gille a pu tenir sa place lors des trois matchs du Tour Préliminaire puis lors de la rencontre remportée face aux Pays-Bas en ouverture du Tour Principal de l’Euro 2022, le sélectionneur de l’équipe de France a dû se mettre en retrait à compter du 21 janvier dernier. En effet, après avoir été testé positif au coronavirus, l’ancien adjoint de Didier Dinart a été placé à l’isolement pour une durée minimale de cinq jours. Guillaume Gille a alors cédé sa place sur le banc des Bleus à Erick Mathé, son adjoint mais également entraîneur de Chambéry en Liqui Moly StarLigue. Un intérim qui a démarré de la pire des manières avec la contre-perfomance face à l’Islande qui a mis en péril l’avenir de l’équipe de France dans ce championnat d’Europe 2022.Toutefois, cette période particulière va bel et bien prendre fin en amont de la demi-finale opposant l’équipe de France à la Suède ce vendredi au MVM Dome de Budapest. En effet, Guillaume Gille a pu répondre favorablement aux conditions posées à sa sortie d’isolement au terme de la période minimale de cinq jours. Après un premier test ayant donné un résultat négatif, le sélectionneur des Bleus a obtenu ce vendredi un deuxième résultat du même ordre et a ainsi quitté sa chambre d’hôtel pour retrouver le groupe. Une équipe de France qui va aborder ce dernier carré avec le mors aux dents après la victoire face au Monténégro et le scenario complètement fou de la courte victoire face au Danemark ce mercredi. Des Bleus qui vont toutefois devoir composer à nouveau sans Nicolas Tournat, testé positif en amont du duel face aux Danois.