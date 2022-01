Euro 2022 (H) : Les Bleus lourdement battus par l'Islande !

Le dernier carré est encore loin

Les marqueurs français :

TOUR PRINCIPAL

Groupe I (à Budapest, Hongrie)

1- France 4 points

Samedi 22 janvier

France

Invaincue depuis le début de l’Euro, l’équipe de France a pris une grosse claque ce samedi à Budapest ! Face à des Islandais privés de huit joueurs positifs au covid, dont la star Aron Palmarsson et le gardien titulaire Björgvin Gustavsson, les champions olympiques se sont largement inclinés 21-29 au terme d’un match à sens unique. Même si les Bleus avaient également des absents dans leurs rangs (Mahé et Fabregas notamment), ils ont été dominés de la tête et des épaules par de jeunes Islandais sans complexes dont la joie au coup de sifflet final et la communion avec leurs supporters voulaient dire beaucoup.. Le match est parti sur un rythme élevé et la France a tenu jusqu’à 4-4 (6eme), mais l’Islande a commencé à se détacher peu à peu (6-11, 18eme) face à des Bleus en difficulté en défense et inefficaces en attaque, et a rejoint les vestiaires avec sept buts d’avance (10-17).Magnusson avait alors marqué 8 buts, contre 4 pour le meilleur marqueur français, Hugo Descat. Vincent Gérard avait quant à lui du mal à soutenir la comparaison face à son homologue islandais, avec 5 arrêts contre 9. Et même si Wesley Pardin est entré dans les buts en deuxième mi-temps, cela ne s’est pas mieux passé pour la France. Les Islandais, malgré leur manque de rotation sur le banc, ont tenu le rythme jusqu’au bout.Aymeric Minne, Nicolas Tournat et Hugo Descat terminent tous les trois avec 5 buts pour les Bleus, qui n’ont eu que 50% de réussite aux tirs (66% pour l’Islande). Alors qu’un succès aurait rapproché la France des demi-finales, cette défaite la met dans une situation embarrassante, et il faudra sans doute battre le Monténégro lundi et le Danemark mercredi pour rallier le dernier carré.Minne (5), Tournat (5), Descat (5), Lagarde (2), Lenne (1), Mem (1), Karabatic (1), Monar (1)Islande 4Pays-Bas 2Monténégro 2Croatie 0Monténégro -: 30-34: 21-29Danemark - Croatie