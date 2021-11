Euro 2022 (H) : Le programme complet

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2022 (H)

En Hongrie et en Slovaquie du 13 au 30 janvier



TOUR PRELIMINAIRE

Groupe A (à Debrecen, Hongrie)

Slovénie

Danemark

Macédoine du Nord

Monténégro



Jeudi 13 janvier

18h00 : Slovénie - Macédoine du Nord

20h30 : Monténégro - Danemark



Samedi 15 janvier

18h00 : Macédoine du Nord - Danemark

20h30 : Slovénie - Monténégro



Lundi 17 janvier

18h00 : Danemark - Slovénie

20h30 : Macédoine du Nord - Monténégro



Groupe B (à Budapest, Hongrie)

Portugal

Hongrie

Islande

Pays-Bas



Jeudi 13 janvier

20h30 : Hongrie- Pays-Bas



Vendredi 14 janvier

20h30 : Portugal - Islande



Dimanche 16 janvier

18h00 : Portugal - Hongrie

20h30 : Islande - Pays-Bas



Mardi 18 janvier

18h00 : Islande - Hongrie

20h30 : Pays-Bas - Portugal



Groupe C (à Szeged, Hongrie)

Croatie

Serbie

France

Ukraine



Jeudi 13 janvier

18h00 : Serbie - Ukraine

20h30 : Croatie - France



Samedi 15 janvier

18h00 : France - Ukraine

20h30 : Croatie - Serbie



Lundi 17 janvier

18h00 : Ukraine - Croatie

20h30 : France - Serbie



Groupe D (à Bratislava, Slovaquie)

Allemagne

Autriche

Biélorusse

Pologne



Vendredi 14 janvier

18h00 : Allemagne - Biélorusse

20h30 : Autriche - Pologne



Dimanche 16 janvier

18h00 : Allemagne - Autriche

20h30 : Biélorusse - Pologne



Mardi 18 janvier

18h00 : Pologne - Allemagne

20h30 : Biélorusse - Autriche



Groupe E (à Bratislava, Slovaquie)

Espagne

Suède

République tchèque

Bosnie-Herzégovine



Jeudi 13 janvier

18h00 : Espagne - République tchèque

20h30 : Suède - Bosnie-Herzégovine



Samedi 15 janvier

18h00 : République tchèque - Bosnie-Herzégovine

20h30 : Espagne - Suède



Lundi 17 janvier

18h00 : Bosnie-Herzégovine - Espagne

20h30 : République tchèque - Suède



Groupe F (à Kosice, Slovaquie)

Norvège

Russie

Slovaquie

Lituanie



Jeudi 13 janvier

18h00 : Russie - Lituanie

20h30 : Norvège - Slovaquie



Samedi 15 janvier

18h00 : Slovaquie - Lituanie

20h30 : Norvège - Russie



Lundi 17 janvier

18h00 : Slovaquie - Russie

20h30 : Lituanie - Norvège



>>> Les deux premiers se qualifient pour le tour principal et conservent les points acquis contre les équipes qualifiées également.



TOUR PRINCIPAL

Groupe I (à Budapest, Hongrie)

A1

B1

C1

A2

B2

C2



Jeudi 20 janvier

A1 - B1

A2 - C2

C1 - B2



Samedi 22 janvier

A2 - B2

A1 - C2

C1 - B1



Lundi 24 janvier

B1 - C2

A2 - C1

A1 - B2



Mercredi 26 janvier

B2 - C2

A2 - B1

A1 - C1



Groupe II (à Bratislava, Slovaquie)

D1

E1

F1

D2

E2

F2



Jeudi 20 janvier

D1 - E1

D2 - F2

F1 - E2



Vendredi 21 janvier

D2 - E2

D1 - F2

F1 - E1



Dimanche 23 janvier

E1 - F2

D2 - F1

D1 - E2



Mardi 25 janvier

E2 - F2

D2 - E1

D1 - F1



>>> Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales.



DEMI-FINALES

Vendredi 28 janvier (à Budapest, Hongrie)

18h00 : I1 - II2

20h30 : II1 - I2



PETITE FINALE

Dimanche 30 janvier (à Budapest, Hongrie) à 15h30



FINALE

Dimanche 30 janvier (à Budapest, Hongrie) à 18h00