Euro 2022 (H) : La France officiellement qualifiée

La France toujours au rendez-vous depuis 1990

La France sera bien au rendez-vous de l’Euro en Hongrie et en Slovaquie en janvier prochain ! Les hommes de Guillaume Gille sont officiellement qualifiés pour la compétition, suite à la victoire de la Serbie sur la Grèce ce jeudi (25-27)., avant de recevoir la Grèce ce dimanche. Mais les Grecs comptent trois points de retard sur les Bleus et ne pourront donc pas leur chiper la deuxième place. Rappelons que la Belgique, quatrième équipe du groupe, a déclaré forfait pour ces éliminatoires.Depuis 1990, l’équipe de France masculine de handball s’est qualifiée pour tous les événements majeurs : Jeux Olympiques, championnat du monde et championnat d’Euro. Cet Euro 2022 sera donc le quinzième d’affilée disputé par les Bleus, qui ont remporté les éditions 2006, 2010 et 2014.A ce jour, onze des 24 équipes sont qualifiées : la Hongrie, la Slovaquie, l’Espagne, la Croatie, l’Allemagne, la Serbie, la Suède, la Russie, la Macédoine du Nord, le Danemark et donc la France. Mais avant, il y aura bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo à disputer, du 23 juillet au 8 août. L’annonce du groupe qui préparera ces JO sera faite à la mi-juin et la préparation aura lieu à la Maison du handball à Créteil, puis à Koshu au Japon, comme l'a annoncé la Fédération française ce jeudi. Lors du tournoi olympique, la France sera opposée à l’Argentine, au Brésil, à l’Allemagne, à l’Espagne et à la Norvège lors de la phase de poules, avant d'éventuels quart de finale, demi-finale et finale.