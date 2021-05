Euro 2022 (H) : La France avec la Croatie, la Serbie et l'Ukraine

May 6, 2021 18:55 Le tirage au sort de l'Euro 2022 de handball masculin s'est déroulé ce jeudi, et la France a hérité de la Croatie, de la Serbie et de l'Ukraine. Un groupe a priori à la portée des hommes de Guillaume Gille.