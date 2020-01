Euro 2020 : Les Bleus tombent d'entrée !

Deux exclusions temporaires qui coûtent cher



C'est terminé...

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2020

Du 9 au 26 janvier en Autriche, Norvège et Suède

TOUR PRELIMINAIRE



4- France : 0 point

Vendredi 10 janvier

France

Dimanche 12 janvier

France

Mardi 14 janvier

France

Les Bleus étaient pourtant prévenus. Douchée le 11 avril dernier à Guimaraes (33-27), l’équipe de France savait que ce Portugal n’était plus le faire-valoir qu’il avait longtemps été. Certes, les Bleus avaient pris leur revanche à Strasbourg (33-24) trois jours après cette claque, mais pas de là à se dire que l’affaire était dans la poche au moment de retrouver les Portugais, vendredi à Trondheim pour leur premier match de cet Euro 2020., auteur à n’en pas douter lors de cette deuxième journée de l’une des sensations du premier tour. La France pourrait justement ne pas aller plus loin que cette phase de groupes., avant de se frotter lors de lors deuxième sortie à la Norvège, pays hôte. Lorsque Ludovic Fabregas a emboîté le pas de Dika Mem (50eme sélection) pour donner d’entrée un avantage de 2-0 aux Bleus, le public norvégien était pourtant loin de penser que le Portugal assénerait d’entrée un coup de massue à l’un des favoris du tournoi. Mieux partie que son adversaire, la France a bien compté rapidement trois buts d’avance, mais sans jamais parvenir à décrocher ces Portugais accrocheurs. Profitant des nombreuses pertes de balle adverses, l’outsider est même revenu progressivement à hauteur, sans s’affoler. Et c’est avec la même sérénité déconcertante que le Portugal a pris les devant pour mener à la pause (12-11) alors que les Français étaient restés onze minutes sans marquer un peu plus tôt.Au vu de la physionomie du match, les joueurs de Dinart pouvaient même s’estimer heureux de n’accuser qu’un but de retard lorsqu’a débuté la seconde période. Malgré un éclair d’entrée de Melvyn Richardson et des arrêts de Yann Genty, entré dans la cage à la place d’un Vincent Gérard jamais dans le coup, les Lusitaniens n’ont d’ailleurs pas mis longtemps avant de faire de nouveau la course en tête, le gardien portugais Quintana se permettant même de marquer un but pour redonner deux longueurs d’avance à son pays (21-19). Menée dans la foulée de trois buts de nouveau (22-19), la France, sans être géniale, ne se laissait pas abattre pour autant, et elle parvenait à égaliser grâce notamment à deux buts coup sur coup de Michaël Guigou, qui voyait au passage son jet de sept mètres repoussé par Quintana. Didier Dinart relançait alors Vincent Gérard, les Bleus, au bord de la rupture, résistaient à la pression portugaise et les plus optimistes des supporters tricolores rêvaient à un petit hold-up. Il n’est jamais venu, un missile de Gomes à trois minutes de la fin replaçant les siens devant juste avant que Guigou et Fabregas n’écopent tous deux de deux minutes.Les héros de Guimaraes du 11 avril dernier en remettaient même une couche (par Borges) face à des Bleus groggy. Le Portugal l’emporte finalement de trois buts dans cette compétition où le goal-average devrait compter lui aussi.L’année 2019 avait été marquée par ce camouflet d’avril dernier au Portugal. L’année 2020 s’est malheureusement mise au diapason.2- Norvège3- Bosnie-Herzégovine: 25-28Norvège - Bosnie-HerzégovinePortugal - Bosnie-Herzégovine- NorvègeBosnie-Herzégovine -Portugal - Norvège