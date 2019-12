Euro 2020 (H) : Les premiers choix de Didier Dinart

L’Euro 2020 se rapproche pour l’équipe de France. A un peu plus d’un mois du début du tournoi co-organisé par la Norvège, la Suède et l’Autriche, la Fédération Européenne de handball (EHF) a levé le voile sur les listes préliminaires de chacune des 24 nations qui ont obtenu leur billet pour la phase finale. Une liste de 28 noms dans laquelle les sélectionneurs devront piocher 16 noms pour débuter cet Euro 2020 avec la possibilité d’effectuer des changements en cours de compétition avec les douze joueurs restant à disposition. Didier Dinart, pour sa part, n’a pas versé dans la surprise à outrance mais n’a pas hésité à cocher les noms de joueurs n’ayant pas encore porté le maillot bleu tel l’arrière droit de Dunkerque Tom Pelayo, le demi-centre de Nîmes O’Brian Nyateu et celui de Nantes Aymeric Minne. Deux choix qui viennent pallier le forfait de Kentin Mahé, blessé.

L.Karabatic présent malgré tout

Cette liste élargie permet à Didier Dinart de garder un joker avec Luka Karabatic. Le capitaine du PSG Handball, victime d’une luxation du majeur de la main droite avec rupture tendineuse, doit être opéré avec une indisponibilité de six semaines et pourrait manquer l’Euro 2020. Mais, à l’image du pari fait avec son frère Nikola lors du Mondial 2019, le défenseur pourrait profiter d’une récupération plus rapide pour faire son retour en fin de compétition. Une chance dont ne pourra pas bénéficier le gardien de Nantes Cyril Dumoulin, auquel Yann Genty, Wesley Pardin et Julien Meyer ont été préférés pour accompagner Vincent Gérard dans la cage tricolore. En forme avec le PSG Handball, Benoît Kounkoud n’est pas dans cette liste et subit la concurrence de Yannis Lenne, Luc Abalo et Valentin Porte.



La liste élargie de l’équipe de France

Gardiens : Yann Genty (Chambéry), Vincent Gérard (PSG), Julien Meyer (Chambéry), Wesley Pardin (Aix)

Ailiers droits : Luc Abalo (PSG), Yanis Lenne (Montpellier), Valentin Porte (Montpellier).

Arrières droits : Adrien Dipanda (Saint-Raphaël), Dika Mem (FC Barcelone), Tom Pelayo (Dunkerque), Nedim Remili (PSG)

Demi-centres : Romain Lagarde (Rhein-Neckar Löwen), Aymeric Minne (Nantes), O’Brian Nyateu (Nîmes), Melvyn Richardson (Montpellier)

Arrières gauches : Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Nicolas Claire (Aix), Nikola Karabatic (PSG), Timothey N’Guessan (FC Barcelone), Elohim Prandi (Nîmes)

Ailiers gauches : Raphaël Caucheteux (Saint-Raphaël), Mathieu Grébille (Montpellier), Michaël Guigou (Nîmes), Dylan Nahi (PSG).

Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone), Luka Karabatic (PSG), Cédric Sorhaindo (FC Barcelone), Nicolas Tournat (Nantes)