Euro 2020 (H) : La Norvège devra composer sans son capitaine

Svært kjedelige nyheter: Landslagskaptein Bjarte Myrhol må stå over det kommende EM. https://t.co/PXwxT2zLwy

— Håndballforbundet (@NORhandball) December 25, 2019

Myrhol a passé le réveillon de Noël à l’hôpital

La Norvège sera encore un peu plus affaiblie pour l’Euro 2020, dont elle sera co-organisatrice. Deuxième adversaire des Bleus lors du Tour Préliminaire de l’épreuve, les joueurs de Christian Berge devront composer sans Bjarte Myrhol. Pivot de classe mondiale, le joueur de Skjern a été contraint de déclarer forfait à deux semaines du début du tournoi. Opéré une première fois à la suite de problèmes intestinaux au début du mois de novembre, le capitaine de la Norvège a été victime d’une rechute qui va le contraindre à passer une deuxième fois par le bloc opératoire.Une décision qui intervient à la suite d’un réveillon de Noêl gâché par ces soucis intestinaux. En effet, Bjarte Myrhol, en vacances en Espagne avant le début de la préparation de sa sélection en vue de l’Euro 2020, a dû passer la soirée dans un hôpital à la suite de cette rechute. Ayant déjà prévu une deuxième intervention chirurgicale le 27 janvier prochain, soit au lendemain de la finale de l’Euro, Bjarte Myrhol a constaté qu’il ne pouvait pas attendre plus longtemps et a avancé cette opération au 2 janvier prochain. La convalescence qui suivra va logiquement l’empêcher d’emmener son équipe devant son public lors de l’Euro et sera remplacé par le pivot de Kolstad Tom-Kare Nikolaisen. Il s’agit du deuxième forfait de poids pour la Norvège après celui de Kent Robin Tonnesen, blessé au tendon d’Achille et qui ne retrouvera pas les terrains avant la fin de la saison.