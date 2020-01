Euro 2020 (H) : Demandez le programme !

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2020

Du 9 au 26 janvier en Autriche, Norvège et Suède



TOUR PRELIMINAIRE

Groupe A (à Graz en Autriche)

Croatie

Biélorussie

Monténégro

Serbie



Jeudi 9 janvier

18h15 : Croatie - Monténégro

20h30 : Biélorussie - Serbie



Samedi 11 janvier

16h00 : Monténégro - Serbie

18h15 : Croatie - Biélorussie



Lundi 13 janvier

18h15 : Serbie - Croatie

20h30 : Monténégro - Biélorussie



Groupe B (à Vienne en Autriche)

République tchèque

Macédoine du Nord

Autriche

Ukraine



Vendredi 10 janvier

18h15 : République tchèque - Autriche

20h30 : Macédoine du Nord - Ukraine



Dimanche 12 janvier

16h00 : Autriche - Ukraine

18h15 : République tchèque - Macédoine du Nord



Mardi 14 janvier

18h15 : Ukraine - République tchèque

20h30 : Autriche - Macédoine du Nord



Groupe C (à Trondheim à Norvège)

Espagne

Allemagne

Lettonie

Pays-Bas



Jeudi 9 janvier

18h15 : Espagne - Lettonie

20h30 : Allemagne - Pays-Bas



Samedi 11 janvier

16h00 : Lettonie - Pays-Bas

18h15 : Espagne - Allemagne



Lundi 13 janvier

18h15 : Pays-Bas - Espagne

20h30 : Lettonie - Allemagne



Groupe D (à Trondheim à Norvège)

France

Norvège

Portugal

Bosnie-Herzégovine



Vendredi 10 janvier

18h15 : France - Portugal

20h30 : Norvège - Bosnie-Herzégovine



Dimanche 12 janvier

16h00 : Portugal - Bosnie-Herzégovine

18h15 : France - Norvège



Mardi 14 janvier

18h15 : Bosnie-Herzégovine - France

20h30 : Portugal - Norvège



Groupe E (à Malmö en Suède)

Danemark

Hongrie

Islande

Russie



Samedi 11 janvier

16h00 : Danemark - Islande

18h15 : Hongrie - Russie



Lundi 13 janvier

18h15 : Islande - Russie

20h30 : Danemark - Hongrie



Mercredi 15 janvier

18h15 : Russie - Danemark

20h30 : Islande - Hongrie



Groupe F (à Göteborg en Suède)

Suède

Slovénie

Suisse

Pologne



Vendredi 10 janvier

18h15 : Suède - Suisse

20h30 : Slovénie - Pologne



Dimanche 12 janvier

16h00 : Suisse - Pologne

18h15 : Suède - Slovénie



Mardi 14 janvier

18h15 : Pologne - Suède

20h30 : Suisse - Slovénie



>>> Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour principal et gardent les points obtenus contre l'équipe qualifiée également.



TOUR PRINCIPAL (HORAIRES A DETERMINER)

Groupe I (à Vienne en Autriche)

A1

B1

C1

A2

B2

C2



Jeudi 16 janvier

C1 - B2

A2 - C2

A1 - B1



Samedi 18 janvier

C1 - B1

A1 - C2

A2 - B2



Lundi 20 janvier

A1 - B2

A2 - C1

B1 - C2



Mercredi 22 janvier

A1 - C1

A2 - B1

B2 - C2



Groupe II (à Malmö en Suède)

D1

E1

F1

D2

E2

F2



Vendredi 17 janvier

F1 - E2

D2 - F2

D1 - E1



Dimanche 19 janvier

F1 - E1

D1 - F2

D2 - E2



Mardi 21 janvier

D1 - E2

D2 - F1

E1 - F2



Mercredi 22 janvier

D1 - F1

D2 - E1

E2 - F2



>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.



DEMI-FINALES (A STOCKHOLM EN SUEDE)

Vendredi 24 janvier

18h00 : I1 - II2

20h30 : II1 - I2



PETITE FINALE (A STOCKHOLM EN SUEDE)

Samedi 25 janvier à 18h30



FINALE (A STOCKHOLM EN SUEDE)

Dimanche 26 janvier à 16h30



>>> Le champion d'Europe se qualifie pour les JO de Tokyo et les Mondiaux 2021 en Egypte (le Danemark, champion du monde 2019, est déjà qualifié pour les deux compétitions)

>>> Le deuxième et le troisième se qualifient pour les Mondiaux 2021 en Egypte.