Euro 2020 (H) : Après la France et le Danemark, au tour de la Suède d'être éliminée

La Norvège se rapproche des demi-finales, au bonheur des Bleus

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2020

Du 9 au 26 janvier en Autriche, Norvège et Suède

TOUR PRINCIPAL

Groupe II (à Malmö en Suède)

Dimanche 19 janvier

La Suède n’aura pas l’honneur d’être sacrée championne d’Europe à domicile. Face à la Norvège, les coéquipiers de Lucas Pellas (5 buts sur 6 tirs) ont subi leur deuxième défaite en autant de rencontres dans le Tour Principal de l’Euro 2020 qu’ils disputent à domicile, à Malmö. Une rencontre que les Norvégiens, et l’inévitable Sander Sagosen (8 buts sur 14 tirs) ont bien entamé pour mener de trois buts après seulement sept minutes de jeu. Les Suédois, poussés par leur public, ont su redresser la barre pour égaliser au quart d’heure de jeu grâce à Albin Lagergren (2 buts sur 4 tirs) mais le dernier coup d’accélérateur des joueurs de Christian Berge leur a permis de compter quatre buts d’avance à la mi-temps et de faire nettement retomber l’ambiance. Un effort que les Norvégiens ont poursuivi en tout début de deuxième période pour compter jusqu’à six buts d’avance grâce à Petter Overby (3 buts sur 4 tirs). Dès lors, l’écart a fluctué entre trois et cinq buts durant l’intégralité de la deuxième période.Mais, malgré l’envie de leurs supporters de les voir revenir, ils n’ont jamais pu se rapprocher à moins de deux buts, écart atteint à cinq minutes de la fin de la rencontre grâce au Parisien Kim Ekdahl du Rietz, qui n’a pas brillé par son efficacité devant la cage norvégienne (2 buts sur 8 tirs). Il faut dire que Torbjörn Bergerud (13 arrêts sur 31 tirs subis) était encore une fois dans un très bon jour et a permis à la Norvège de rester invaincue dans cet Euro 2020 (23-20). Alors que la Suède aura deux derniers matchs à jouer pour l’honneur, les Norvégiens se sont rapprochés très près des demi-finales, billet qui pourrait être composté dès mardi en cas de victoire sur l’Islande. Une performance norvégienne qui, à distance, fait les affaires des Bleus qui, en cas de titre européen pour la Norvège en fin de semaine prochaine, auraient droit à un tournoi de qualification olympique bien plus abordable avec le Chili, la Corée du Sud et l’Egypte et non pas la Croatie ou l’Espagne. Après la France et le Danemark, l'Euro 2020 va perdre une troisième équipe de haut niveau.Slovénie 4Islande 2Portugal 2Suède 0Portugal -: 25-28Slovénie -: 28-29- Suède : 23-20