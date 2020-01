Euro 2020 : Dinart s'envolera avec 18 joueurs

On attendait seize noms, ils seront finalement 18. Alors que Didier Dinart était censé annoncer les seize joueurs définitifs retenus pour disputer le Championnat d'Europe 2020, qui débutera jeudi et sera organisé conjointement par l'Autriche, la Norvège et la Suède, le sélectionneur français a finalement dévoilé ce lundi à la Maison du handball de Créteil une liste de dix-huit joueurs, les dix-huit mêmes qui avaient débuté la préparation. Tous les convoqués s'envoleront donc mercredi pour la Norvège et participeront aux derniers jours de préparation pour le tournoi, à Trondheim. Dinart tranchera lors de ces dernières 48 heures (il a jusqu'à la veille du premier match pour le faire) et annoncera les deux noms qui quitteront cette liste. L'un des deux gardiens retenus pour seconder Vincent Gérard, Yann Genty (Chambéry) et Wesley Pardin (Pays d'Aix) fera notamment les frais de cette ultime coupe.

Pardin et Claire non conservés dans la liste finale ?

On peut penser que le plus expérimenté des deux, à savoir Genty (38 ans) sera conservé, sachant qu'aucun des deux hommes n'a eu la chance à ce jour de disputer une compétition internationale avec les Bleus.D''autant que la présence du demi-centre aixois dans l'avion constitue déjà une petite surprise étant donné justement le temps de jeu famélique auquel il a eu droit lors de ce dernier galop d'essai qui s'est achevé dimanche par une défaite d'un but face aux champions d'Europe en titre danois (31-30), un jour après le carton face à la Serbie (40-26). L'équipe de France débutera son Euro vendredi face au Portugal. Les Français, qui se posent inévitablement en favoris de la compétition après leur médaille de bronze d'il y a deux ans, affronteront ensuite la Norvège et la Bosnie-Herzégovine. Premier objectif pour Dinart et ses joueurs : se qualifier pour le tour principal, qui se déroulera, lui, en Suède. Les Tricolores pourraient y retrouver le Danemark notamment. A 16 et non plus à 18.Gardiens : Yann Genty (Chambéry), Vincent Gérard (PSG), Wesley Pardin (Pays d’Aix)Ailiers gauches : Mathieu Grébille (Montpellier), Michaël Guigou (Nîmes)Arrière gauche : Élohim Prandi (Nîmes)Arrières gauches – Demi-centres : Nikola Karabatic (PSG) – Romain Lagarde (Rhein-Neckar Löwen, ALL)Demi-centres : Melvyn Richardson (Montpellier) – Nicolas Claire (Pays d'Aix)Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone, ESP) – Cédric Sorhaindo (FC Barcelone, ESP) (cap) – Nicolas Tournat (Nantes)Arrières droits : Adrien Dipanda (Saint-Raphaël) – Dika Mem (FC Barcelone, ESP) – Nedim Remili (PSG)Ailiers droits : Luc Abalo (PSG) – Valentin Porte (Montpellier)