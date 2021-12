Bleus : Le match contre l’Egypte délocalisé, celui contre la Norvège annulé

Les stages et tournois des jeunes annulés

Très déjà très perturbée par le covid d’un point de vue humain, avec de nombreux joueurs testés positifs, ce qui a contraint le sélectionneur à faire appel à du renfort, l’équipe de France masculine de handball l’est aussi d’un point de vue sportif et logistique. Ses deux matchs de préparation pour l’Euro 2022 (du 13 au 28 janvier en Hongrie et en Slovaquie) n’auront pas lieu comme indiqué dans le programme initial. Alors que les champions olympiques devaient affronter l’Egypte le 7 janvier au Phare de Chambéry, puis la Norvège le 9 janvier à l’Accor Arena de Paris dans le cadre de la Golden League (un match Danemark - Egypte devant se dérouler également quelques heures avant),Les deux rencontres face aux quatrièmes des JO de Tokyo auront lieu le 7 janvier à 21h05 et le 9 à 16h45. Par ailleurs, les équipes de Norvège et du Danemark ne feront pas le déplacement en France. Les Bleus effectuent leur premier stage de préparation à la Maison du handball de Créteil depuis dimanche et jusqu'à jeudi, et se retrouveront pour un deuxième stage du 2 au 10 janvier, avant de partir pour la Hongrie, avec un choc contre la Croatie pour commencer l'Euro le 13.Concernant les équipes de France de jeunes, la Fédération a indiqué que les sélectionneurs Pascal Person (U19) et Yohann Delattre (U21) ne retrouveront pas leur collectif tout début janvier. Les stages et les tournois initialement programmés, sont reportés à des dates ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.Les U19 sont également privés du stage (10 au 12 janvier) à la Maison du handball et du déplacement en Pologne et de son tournoi (13 au 16 janvier).