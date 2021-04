Bleus : Le groupe pour affronter la Grèce modifié par Guillaume Gille

🚨 Luka Karabatic, Yanis Lenne et Melvyn Richardson seront absents pour cette semaine internationale.

➡️ Benoît Kounkoud et Romain Lagarde viendront compléter le groupe dès ce soir.



📲 https://t.co/e5iFnwj0tE#BleuetFier



— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) April 25, 2021

Lagarde et Kounkoud avancent leur arrivée

Les joueurs sélectionnés pour Grèce-France

Les joueurs sélectionnés pour la suite du stage

A deux jours du déplacement en Grèce, Guillaume Gille doit revoir son groupe. Alors que le sélectionneur des Bleus a décidé d’une formule « commando » pour ce déplacement express à Korydallos, emmenant le groupe ayant récemment pris part au Tournoi de Qualification Olympique à Montpellier, il y a trois forfaits à dénombrer à l’issue d’un week-end marqué par la 24eme journée de Lidl Starligue. Absent de marque à l’occasion de la première défaite en championnat cette saison du PSG, Luka Karabatic ne pourra pas porter le maillot des Bleus cette semaine. En effet, le capitaine parisien est blessé à une cuisse. Un forfait de poids qui s’ajoutent à ceux de deux Montpelliérains, Yanis Lenne et Melvyn Richardson. Dans son communiqué, la Fédération Française de handball ne précise pas la raison de l’absence des deux joueurs pour les deux rencontres face à la Grèce.Pour pallier ces trois absences, ce sont deux joueurs que Guillaume Gille et son staff ont décidé d’ajouter au groupe initialement prévu pour le déplacement en Grèce. Annoncés dans un premier temps comme « joueurs supplémentaires » en vue du match retour disputé à Créteil, Romain Lagarde et Benoît Kounkoud devront finalement rallier la Maison du Handball plus tôt. En effet, l’arrière gauche des Rhein-Neckar Löwen et l’ailier droit du PSG sont attendus ce dimanche pour respecter une période d’isolement durant la nuit, après avoir passé le test de dépistage du coronavirus de rigueur, en amont du départ pour Athènes prévu ce lundi en fin de matinée pour une rencontre prévue ce mardi en Grèce. Un match que les Bleus n’ont pas le droit de perdre s’ils veulent disputer le prochain Euro, eux qui ont été battus puis ont concédé le nul face à la Serbie pour démarrer les qualifications.Yann Genty (PSG), Vincent Gérard (PSG)Hugo Descat (Montpellier), Michaël Guigou (Nîmes)Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Romain Lagarde (Rhein-Neckar Löwen/ALL), Timothey N’Guessan (FC Barcelone/ESP)Nicolas Claire (Aix), Kentin Mahé (Veszprém/HUN), Nedim Remili (PSG)Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Nicolas Tournat (Kielce/POL)Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Valentin Porte (Montpellier),Luc Abalo (Elverum/NOR), Benoît Kounkoud (PSG)Kévin Bonnefoi (Montpellier), Rémi Desbonnet (Nîmes)Dylan Nahi (PSG)Elohim Prandi (PSG), Karl Konan (Aix)Aymeric Minne (Nantes), O’Brian Nyateu (Nîmes)Théo Monar (Nantes)Adrien Dipanda (Saint-Raphaël)