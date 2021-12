Bleus : Le groupe étoffé avec cinq renforts

🚨 "Cinq joueurs ont intégré ce mardi soir la bulle de l’équipe de France rassemblée à la Maison du handball." https://t.co/KKgabcI813

Desbonnet et Kounkoud de retour

Guillaume Gille attendait du renfort, c’est désormais chose faite ! En effet, le début de la préparation du prochain championnat d’Europe n’a pas été un long fleuve tranquille pour les Bleus. Alors que Nedim Remili a tout d’abord été contraint de déclarer forfait sur blessure, Nikola Karabatic, Benopit Kounkoud et Yanis Lenne n’ont pas pu rallier la Maison du Handball, à Créteil, après avoir été testés positifs au coronavirus dans leurs clubs respectifs. A ces trois premiers cas détectés se sont ensuite ajoutés cinq nouveaux joueurs sélectionnés, Rémi Desbonnet, Hugo Descat, Aymeric Minne, Dylan Nahi et Elohim Prandi. Placés immédiatement à l’isolement, ces cinq joueurs ont imposé au staff de l’équipe de France de chercher des solutions de repli dans la liste de 35 éléments fournie précédemment à l’EHF. Alors qu’un protocole sanitaire très strict a été mis en place autour des Bleus, et a évité une situation hors de contrôle selon le médecin de la sélection Pierre Sébastien, la Fédération Française de handball a confirmé que cinq joueurs ont intégré le groupe ce mardi.Tout d’abord, le gardien de Nîmes Rémi Desbonnet mais également l’ailier droit du PSG Handball Benoît Kounkoud ont été autorisés à sortir d’isolement et à reprendre place au sein du groupe. Toutefois, pour pallier aux nombreuses absences, trois joueurs ont fait le déplacement à la Maison du Handball. L’ailier gauche et serial buteur de Saint-Raphaël Raphaël Caucheteux fait son retour en équipe de France. Egalement au poste d’ailier gauche, le Parisien Mathieu Grébille vient étoffer le groupe tout comme le demi-centre d’Aix Nicolas Claire. Mais, avant de rejoindre Créteil, ces trois joueurs ont dû respecter à la lettre un protocole sanitaire très strict. Ils ont tout d’abord été testés négatif près de chez eux avant d’entrer dans la Maison du Handball. Ils ont alors été placés à l’isolement en chambre individuelle et ont dû passer un deuxième test qui, seulement s’il était négatif, permettait d’intégrer le groupe. Des examens de passage qui ont pris fin ce mardi soir, permettant à la Fédération Française de handball d’officialiser leur intégration au groupe. Guillaume Gille dispose désormais d’un groupe de 18 joueurs mais attend de récupérer certains éléments encore à l’isolement.