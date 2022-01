Bleus : Grébille en renfort

Un renfort avant l'Islande. A la veille de disputer leur deuxième match pour le compte du tour principal de l'Euro, samedi après-midi contre les Islandais, les Bleus enregistreront une arrivée de dernière minute. Guillaume Gille, contraint de s'isoler après avoir été testé positif au Covid-19 vendredi et qui sera remplacé par son adjoint Erick Mathé pour ce match de samedi face aux Islandais, a décidé de faire appel aux services de Mathieu Grébille (30 ans), a annoncé la Fédération française de handball dans un communiqué. "Fort de ses qualités, sur l'aile, sur la base arrière et sur tous les postes défensifs, il sera une option supplémentaire pour le staff technique des Bleus." L'ailier du Paris Saint-Germain aux 77 sélections et 119 buts depuis ses débuts sous le maillot de l'équipe de France rejoindra Nikola Karabatic et ses coéquipiers dans leur camp de base de Budapest (Hongrie) dans la nuit de vendredi à samedi, à quelques heures du prochain rendez-vous des Bleus, toujours invaincus après leur large succès de nouveau (34-24), mercredi soir aux dépens des Pays-Bas et du coéquipier de Grébille au PSG Luc Steins, écœuré tout le match par un Vincent Gérard une nouvelle fois exceptionnel.

Grébille avait été du premier stage

Sacré champion d'Europe (en 2014) et du monde un an plus tard (2015) avec les Bleus, Grébille, ex-arrière gauche passé depuis au poste d'ailier n'avait pas été de la partie en revanche l'été dernier lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo qui avaient permis à la France de décrocher son troisième sacre olympique après ceux obtenus en 2008 et 2012. Le joueur parisien avait participé au premier stage de préparation des Bleus, en fin d'année dernière à la Maison du handball de Créteil. A l'époque, il avait déjà profité de nombreux cas de Covid au sein du groupe de Guillaume Gille. La France affrontera l'Islande à 18h00 sur le parquet du MVM Dome de Budapest.