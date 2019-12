Bleus : Bilan positif pour le stage de préparation

L’échéance se rapproche pour les Bleus. A moins de dix jours de leur entrée en lice dans l’Euro 2020, les joueurs de Didier Dinart ont mis un terme à la première phase de leur préparation ce lundi après cinq jours de stage à la Maison du Handball, à Créteil. Une semaine que le staff tricolore a voulu riche en entraînements et le résultat n’a pas déplu à l’entraîneur tricolore. « Je suis satisfait de l’engagement des joueurs, a confié Didier Dinart au site officiel de la Fédération Française. Le stage s’est déroulé sur un rythme de deux entraînements quotidiens, qui n’est pas dans l’habitude des joueurs dans leur club. » Avant de rallier Trondheim pour le Tour Préliminaire de l’Euro 2020, les Tricolores auront droit à deux derniers galops d’essais, à Metz puis à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy. Deux matchs pour lesquels les objectifs sont fixés. « Face à la Serbie, nous allons mettre en exergue tout ce qu’on a pu travailler, avant de terminer la préparation face au Danemark », assure l’entraîneur des Bleus.

La question du deuxième gardien au cœur des préoccupations

A l’image d’Olivier Krumbholz avant le Mondial 2019 féminin, Didier Dinart a une interrogation de poids avant de remettre sa liste définitive à l’EHF. En effet, s’il confirme Vincent Gérard en numéro 1, le nom de la doublure du gardien du PSG n’est pas encore défini. Les matchs face à la Serbie et au Danemark seront le dernier test pour départager Yann Genty et Wesley Pardin. « Vincent Gérard est installé comme le numéro un titulaire. Il a fait ses preuves au niveau international et il a du vécu avec ce collectif, assure Didier Dinart. Avec aussi Wesley Pardin et Yann Genty, les trois gardiens bossent bien sous la férule de Jean-Luc Kieffer. Vincent jouera les deux matchs tandis que Yann et Wesley seront chacun alignés sur un match. » Deux matchs qui pourront permettre de parfaire les automatismes, sachant que Didier Dinart a confirmé que « l’équipe commence à se dessiner avec des joueurs qui s’affirment à leurs postes ».