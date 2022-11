La Norvège a renversé le cours d'une rencontre qu'elle n'avait jamais menée avant les six dernières minutes grâce aux parades de Katrine Lunde, titrée une sixième fois record. L'inoxydable gardienne de 42 ans, a signé plusieurs arrêts en fin de match (quatre arrêts, 40% au total) pour inverser le sens d'une rencontre mal engagée pour la bande de Stine Oftedal, encore menée de quatre buts à une quinzaine de minutes du terme (22-18, 44e). Après un début de tournoi timide sans doute lié à son retour de blessure à une cuisse, l'arrière droite Nora Mork a été décisive en finale en rendant une copie presque parfaite (huit buts en neuf tirs) face aux cages, même si elles étaient tenues par la capitaine danoise Sandra Toft (onze arrêts, 30%), élue meilleure joueuse du monde en 2021. Avec cette couronne continentale, les championnes du monde obtiennent leur ticket pour les Jeux olympiques de Paris-2024. Elles essaieront d'y exorciser leur malédiction récente sous les anneaux, où elles n'ont plus atteint de finale depuis leur titre de Londres en 2012 malgré deux titres mondiaux et trois européens décrochés depuis.