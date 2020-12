Les Bleues n’ont pas manqué le rendez-vous. Opposées au Danemark en conclusion du Tour Préliminaire de l’Euro 2020, les joueuses d’Olivier Krumbholz pouvaient se mettre en position favorable pour l’objectif d’atteindre le dernier carré avec un succès contre le pays-hôte de la compétition, une victoire leur assurant un capital de quatre points avant de démarrer la deuxième phase du tournoi. Dès les premiers instants, Amandine Leynaud (11 arrêts à 35% d’efficacité) et Sandra Toft (6 arrêts à 26% d’efficacité) ont donné le ton. Il a fallu attendre 94 secondes pour voir Grâce Zaadi (5 buts sur 8 tirs) ouvrir le score pour l’équipe de France. Mais les deux attaques, trop maladroites, n’ont pas permis de faire bouger le tableau d’affichage très rapidement. La première période a vu aucune des deux équipes prendre plus d’un but d’avance.

Les gardiennes ont fait la loi

Il faut dire que les deux gardiennes, bien aidées par leurs défenses, ont bien tenu la barre. Le symbole restera les trois jets de sept mètres manqués par Alexandra Lacrabère (2 buts sur 6 tirs) et Grâce Zaadi en première mi-temps. Si Laura Flippes (1 but sur 1 tir) a donné l’avantage aux Bleues à 35 secondes de la mi-temps, Chloé Valentini (1 but sur 1 tir) a offert à Kristina Jorgensen (4 buts sur 10 tirs) la balle d’égalisation à la dernière seconde sur jet de sept mètres. Impériale une nouvelle fois, Amandine Leynaud a fait l’arrêt qu’il fallait pour permettre aux Tricolores de retrouver leur vestiaire avec cette marge infime. La pression, la défense bleue ne l’a pas relâchée dès l’entame de la deuxième période avec trois pertes de balle de Mette Tranborg (3 buts sur 5 tirs) puis une quatrième de Mia Rej Bidstrup (4 buts sur 9 tirs) qui ont offert autant d’occasions de buts et un avantage de trois longueurs aux joueuses d’Olivier Krumbholz.

Des Bleues souveraines au Danemark



Si Amandine Leynaud, élue meilleure joueuse du match, a été à la hauteur de l’événement, Cléopâtre Darleux (3 arrêts à 100% d’efficacité) en a fait de même avec notamment deux arrêts sur jet de sept mètres. C’est avec quatre buts d’avance sur les Bleues ont entamé le dernier quart d’heure de cette rencontre, répondant à chaque fois aux réalisations danoises... quand les Nordiques ne tombaient pas sur la gardienne française ou manquait le cadre. Au terme d’une prestation collective aboutie sur les deux côtés du terrain, l’équipe de France a conclu son Tour Préliminaire avec un succès probant face au Danemark (23-20) et va entamer le Tour Principal ce vendredi face à la Russie, également qualifiée avec quatre points dans un match qui fleur bon le dernier carré de ce championnat d’Europe.

HANDBALL / EURO 2020 (F)

Du 3 au 20 décembre au Danemark



Tour préliminaire

Groupe A (à Herning)

1- France 6 >>> QUALIFIEE

2- Danemark 4 points >>> QUALIFIE

3- Monténégro 2 >>> QUALIFIE

4- Slovénie 0



Vendredi 4 décembre 2020

France - Monténégro : 24-23

Danemark - Slovénie : 30-23



Dimanche 6 décembre 2020

Slovénie - France : 17-27

Monténégro - Danemark : 19-28



Mardi 8 décembre 2020

Monténégro - Slovénie : 26-25

France - Danemark : 23-20