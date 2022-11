Une promenade de santé pour commencer, et une autre pour confirmer la première. Jamais inquiétées par l'hôte macédonien pour leurs débuts dans cet Euro, les Bleues n'ont pas tremblé non plus lundi face à la Roumanie lors de leur deuxième sortie. Comme au premier match, l'équipe de France s'est largement imposée (35-21) face à son adversaire du jour, certes plus fort sur le papier que les Macédoniennes. Portées par l'inévitable Estelle Nze Minko, auteur d'un sans-faute aux tirs (6 sur 6) et meilleure marqueuse de cette rencontre avec 6 buts (et logiquement élue joueuse du match), les joueuses d'Olivier Krumbholz se hissent déjà du même coup au tour principal. Il aurait fallu de toute façon un tremblement de terre pour que cette modeste équipe roumaine parvienne à jouer un vilain tour aux championnes olympiques. Certes, la Roumanie, avec sa star Cristina Neagu (5 buts), possède un atout redoutable, mais c'est malheureusement à peu près tout pour ces Roumaines qui se sont accrochées le temps de quelques minutes et se sont ensuite complètement effondrées, pour terminer à quatorze buts des Françaises à l'arrivée, plus large écart de la soirée, intervenu dans les tous derniers instants.

Les Bleues qualifiées avant les Pays-Bas



Les vice-championnes d'Europe avaient notamment profité de l'absence de Neagu (et de Pintea, dans une moindre mesure) pendant quelques minutes sur le terrain pour créer un premier éclat en première mi-temps (17-11 à la pause). Face à des Roumaines épuisées par leurs efforts fournis pendant les trente premières minutes et toujours aussi lentes dans leur replacement défensif, les Bleues ont continué tranquillement de dérouler au retour des vestiaires et d'exploiter les (nombreuses) erreurs de leurs adversaires pour faire feu de toute part offensivement, avec en artificières en cheffes Nze Minko mais aussi Pauletta Foppa (5 buts), très efficace elle aussi, et Pauline Coatanea, Laura Flippes, Orlane Kanor et Beatrice Edwige, toutes quatre buts. Une copie offensive parfaite, au même titre que la prestation d'une défense orchestrée de main de maître par Edwige et ses partenaires devant deux gardiennes elles aussi au rendez-vous de l'événement (8 arrêts pour Floriane André à 44% en seconde mi-temps, 6 à 35% pour Cléopatre Darleux en première). Place maintenant à un premier test pour les Bleues, face aux Pays-Bas, mercredi. En jeu la première place du groupe pour ces Tricolores reçues deux sur deux.