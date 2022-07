L’Angleterre sur le toit de l’Europe / Euro 2022 (Finale)

En quête de son premier sacre à l'Euro et pays organisateur de cette édition 2022, l'Angleterre jouait à domicile à Wembley face aux redoutables allemandes et ce sont d'ailleurs les Anglaises qui ont allumé la première mèche. Suite à un contre et dès la 3e minute, Kirby côté gauche centrait au second poteau. White cadrait de la tête mais Frohms était là pour capter. Privée de sa star Popp avant le coup d'envoi (blessée à l'échauffement), l'Allemagne, de son côté, au eu du mal tout au long du premier acte. D'ailleurs, le score restait vierge au terme de la première période.



Alex Popp misses the #WEURO2022 final after picking up an injury in the warm up 💔 pic.twitter.com/TrE1YemD1H

— GOAL News (@GoalNews) July 31, 2022

Les choses bougeaient cependant à l'heure de jeu. L'Angleterre, réduite à onze suite à la sortie sur blessure de Mead, ouvrait ainsi la marque en contre. Une ouverture lumineuse de Walsh permettait à Toone de lober magnifiquement Frohms du droit pour le 1-0. L'Allemagne allait enfin se réveiller et rétorquer à dix minutes de la fin. Wassmuth était servie à l'aile et centre en profondeur, pour Magull qui égalisait du pied gauche pour le 1-1. Le match partait ensuite en prolongations, au cours desquelles les Anglaises prenaient l'avantage. Suite à un corner droit, Bronze remisait avec de la réussite et Kelly, aux six mètres, arrivait à pousser la gonfle du droit au fond des filets. 2-1, score final. It's coming home !